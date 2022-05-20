Gerçeğini aratmayan senaryo, herkes gerçek sandı: Maganda kurşununa karşı tiyatrolu uyarı

Kırıkkale’de düğün ve kutlama organizasyonlarında maganda kurşununa dikkat çekmek amacıyla senaryo gereği gerçekleştirilen düğünde, havaya ateş edilmesi sonucu damadın hayatını kaybetmesi canlandırıldı. Olayı gerçek sanan çevredeki vatandaşlar ise meydana toplandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düğün, nişan ve kutlama organizasyonlarında maganda kurşunlarının engellenmesi amacıyla "silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes" kampanyası başlatıldı. Maganda kurşununa dikkat çekmek amacıyla üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisinde bir düğün organizasyonu gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan düğünde, gelin ve damat ile yakınları davul zurna eşliğinde oynamaya başladı. Düğüne katılan davetlilerden birinin tabanca ile havaya açtığı ateş sonucu kurşun isabet eden damat yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Damat, sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olay yerine emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olayı gerçek sanan çevredeki vatandaşlar ise meydana toplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü binasına "silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes" yazılı pankart asıldı, meydanda bulunan polis memuru, düğünlerde silah atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan kampanyaya, Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük de çeşitli etkinliklerle destek sağlıyor.