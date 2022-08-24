Gençlik ve Spor Bakanlığı proje başlattı, öğrenci ve veliler kültür köprüsü kurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Biz Bir Takımız” projesi çerçevesinde Batman ve İzmir’den eşleşen ortaokul çocukları velileri ile birlikte Batman’da ağırlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 24 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirdiği ‘Biz Bir Takımız’ projesi Batman’da da başladı. İzmir’den gelen öğrenci ve veliler Batman’ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezip yöresel yemeklerinden tattı. Projenin genel faaliyetleri hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü ve Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Mehmet Çiftçi, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu ‘Biz bir takımız projesi’ 14 hafta boyunca Batman ilimiz olmak üzere toplamda 24 ilde bu proje gerçekleşti. Her bir ilde 44 öğrenci ile bu proje gerçekleştirildi. 44 öğrenci 14 hafta boyunca eğitimlerini tamamladıktan sonra ikinci basamak olan Mersin ilinde ortak kamp İzmir iliyle eşleştiğimiz ortak kamp gerçekleştirdik. Üçüncü basamağında ise biz, İzmir ekibini Batman’a davet ettik. Üç gün boyunca Malabadi Köprüsü, Hasankeyf’te Zeynel Bey Türbesi, müze, tekne turuyla mağara yaşantılarını gezip gösterdik. Batman’ın gelenek ve göreneklerini onlara yaşattık. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladığımızı düşünüyoruz. Bu projede emeği olan başta Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Proje çerçevesinde İzmir’den Batman’a gelen öğrenci velisi Yücel Yücesoy ise “İzmir ilinden oğlumla birlikte katılıyorum. Batman’a ilk Diyarbakır’dan geldik ve Batman ekibindeki eğitmen arkadaşlarımız bizleri karşıladı. O andan itibaren gezimiz başladı. Buraların tarihi yapısal zenginlikleri ve yöresel zenginliklerini bizlere çok güzel aktardılar. Misafirperver davranıp, yöresel zenginlikler hakkında çok iyi tanıtımlar yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Batman çok iyi bir yer”

Proje çerçevesinde İzmir’den Batman’a gelen öğrenci Uğur Yücesoy da, “İzmir’den katılıyorum babam ile birlikte. Batman’da tarihi yerleri gezdik. Batman çok iyi bir yer. Çok sevdim tarihi ve doğal güzellikleriyle çok hoşumuza gitti. Bizi burada çok iyi ağırladılar. Ağırlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Bu projelerin devamını tekrar istiyoruz”

Proje çerçevesinde İzmir’den gelen öğrenci velisi Aynur Ceylan, Batman’a ilk kez geldiğini ifade ederek, "Kızım ile birlikte olmaktan çok mutlu olduk. İyi ki bu projeye katılmışız. Batman’ın yemeklerini mükemmel bulduk ve çok beğendik. Harika bir şehir, gelip buraları görmemiz bizi çok mutlu etti. Bu projelerin devamını tekrar istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.