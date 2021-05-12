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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya’dan Hemşireler Günü paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Hemşireler Günü’nü kutladı.

Haberde İnsan 12.05.2021, 14:18
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya’dan Hemşireler Günü paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Hemşireler Günü’nü kutladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Hemşireler Günü’nü kutladı. Yerlikaya paylaşımında, “Sağlık ordumuzun değerli üyelerinden fedakar hemşirelerimizin Hemşireler Günü kutlu olsun. Sizlere minnettarız” ifadelerine yer verdi.
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