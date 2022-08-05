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Gençlik Merkezi üyeleri, Tutkal’ın ailesiyle bir araya geldi

Bingöl Gençlik Merkezi üyeleri, Murat Nehri’nde boğularak hayatını kaybeden Aydın Tutkal’ın ailesiyle bir araya geldi.

Haberde İnsan 05.08.2022, 14:27
Gençlik Merkezi üyeleri, Tutkal’ın ailesiyle bir araya geldi

Bingöl Gençlik Merkezi üyeleri, Murat Nehri’nde boğularak hayatını kaybeden Aydın Tutkal’ın ailesiyle bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta Genç ilçesindeki Murat Nehri’nde bir kız çocuğunu kurtarmak isterken akıntıya kapılıp kaybolan ve 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Aydın Tutkal’ın ailesini, Gençlik Merkezi üyeleri ziyaret etti. Tutkal’ın ailesine bir süre sohbet eden üyeler, başsağlığı diledi.

Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada, “Genç ilçesinde Murat Nehri’nde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu kurtardıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan, 5 gün sonra ise cansız bedenine ulaşılan Aydın Tutkal’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk” denildi.

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