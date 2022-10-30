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Gençlik merkezi gönüllülerinden TOGG koreografisi
Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, yerli otomobil TOGG’un açılışını TOGG koreografisi yaparak karşıladı.
Haberde İnsan 30.10.2022, 15:19
Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, yerli otomobil TOGG’un açılışını TOGG koreografisi yaparak karşıladı.
Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllülerinin koreografisi dron ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan gösteri beğeni topladı.