Gemlik Belediyesi Narlı Gençlik Kampı kapılarını açtı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kampın ilk gününde gençler ile bir araya geldi.

Gemlik Belediyesi, gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleşeceği; 9, 10, 11 ve 12 sınıf öğrencilerinin katıldığı gençlik kampı 4 gece 5 gün sürecek. Gençler, Narlı’da deniz kıyısında arkadaşlarıyla vakit geçirirken, uzman kadrolarca hazırlanan kamp programına da katılabilecek. Konaklama, yeme içme ve diğer bütün giderler Gemlik Belediyesi tarafından karşılanırken, gençler bundan ücretsiz faydalanacak. Dört grup olması plânlanan kampta her bir grupta 50 genç yer alacak.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, gençlik kampının ilk gününde gençlerle bir araya geldi. Sertaslan, gençler ile birlikte öğle yemeği yiyerek sohbet etti. Sertaslan, “Gençlerimizle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yüzlerce gence ulaşmayı hedeflediğimiz kamp programımızda elli kişilik ilk grup ile başlangıcı gerçekleştirdik. Kültür İşleri Müdürlüğümüzün organize ettiği kampımızda gençlerimiz kültür, sanat ve spor içerikli çeşitli programlarla günlerini en güzel şekilde değerlendirebilirken arkadaşlarıyla da vakit geçirerek yeni eğitim öğretim yılına daha keyifli başlayacaklar. Gençlerimize yönelik yatırım ve çalışmalarımız da devam ediyor. İlçe merkezimizde yapımı tamamlanmak üzere olan kapalı spor salonumuzda ferdî sporlar ile ilgilenen gençler yetiştirecek, geçtiğimiz günlerde ülkece göğsümüzü kabartan olimpiyat sporcularımız gibi başarılı pek çok sporcumuzu ilçemizde yetiştireceğiz. Değerli gençlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek. Kampımıza katılmak isteyip henüz kayıt yaptırmayanlara acele etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.