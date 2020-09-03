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Gençliğini sevimli Van kedilerine adadı

VAN YYÜ'YE BAĞLI KEDİ EVİ VİLLASINDA 23 YILDIR KEDİLERİN BAKIMINI ÜSTLENEN MEHMET ATAR BAYIR, GENÇLİĞİNİ SEVİMLİ VAN KEDİLERİNE ADADI.

Haberde İnsan 03.09.2020, 12:35
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Gençliğini sevimli Van kedilerine adadı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine (Van YYÜ) bağlı Kedi Evi Villasında 23 yıldır kedilerin bakımını üstlenen Mehmet Atar Bayır, gençliğini sevimli can dostlara adadı.

Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin bakımı büyük bir özveriyle yapılıyor. Nesli tehlike altına giren Van kedilerinin korunması amacıyla 1997 yılında harekete geçen Van YYÜ, bunun için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk olarak sokak sokak, köy köy toplanılan Van kedilerine Veterinerlik Fakültesinin bodrum katında bir yer tahsis edildi. Daha sonra 1998 yılında kedilerin daha nezih bir ortamda bakılması amacıyla da kedi evi binası inşa edilmişti.

Veterinerlik Fakültesinin bodrum katından itibaren Van kedilerinin bakımını üstlenen Mehmet Atar Bayır’ın (38) kedilerle arasında bir sevgi bağı oluştu. İlk günden bu yana işini aşkla yapan Bayır, her gün geldiği Kedi Evi Villasında kedilerinin bakımını, beslenmesini sağlıyor. 23 yıldır kedilerin bakımını üstlenen ve artık kedilerin isteklerini hissedebilen Bayır, bundan sonraki ömrünü de kedilere adamak istiyor.

“Ömrümün yettiği kadar Van kedilerine bakacağım”

İHA muhabirine konuşan Van Kedi Villasında görevli Mehmet Atar Bayır, 15 yaşında kedi bakımına ilk olarak ailesine destek amacıyla başladığını, ancak bunun zamanla büyük bir sevgiye dönüştüğünü belirtti. Van kedisinin neslinin devamlılığı için sokak ve köylerden topladıkları 36 kediyle çalışmalara başladıklarını ifade eden Bayır, “1998 yılında kedi evini kurduk. O tarihten bu yana Van kedileriyle ilgileniyorum. Van kedileriyle artık bir aile olduk ve bütünleştik. Ömrümün yettiği kadar da Van kedilerine bakmaya devam edeceğim. Gençliğimi kedilere adadım. Bundan sonraki hayatımı da Van kedilerine adayacağım. Her işin bir zorluğu vardır. İşinizi severek yaptığınız zaman o zorluklar ise kolay geliyor” dedi.

“Kedilerle aramızda bir bağ oluştu”

Uzun yıllardır bakımlarını yaptığı Van kedileriyle aralarında bir bağ oluştuğunu dile getiren Bayır, “Sabah geldiğimiz zaman kontrollerini, bakımlarını, beslenmesini ve temizliklerini yapıyorum. Olası bir durumda da merkez müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya’ya danışarak sorunları gideriyoruz. Her gün gelip birebir kedilerle ilgilenmek lazım. Kedilerin sevgiye olan ihtiyacını hissediyorum. Kontrol amaçlı kedilerin bulunduğu yerde gezdiğim zaman hangi kedide ne sıkıntı var, onu hissedebiliyorum” diye konuştu. Ünü sınırları aşan ve kent için bir marka haline gelen Van kedilerine sahip çıkılması çağrısında bulunan Bayır, Van kedisinin canlı kültür mirası olduğunu kaydetti. Ömrünün geri kalanını da Van kedilerine adayacağını sözlerine ekleyen Bayır, bunun devamlılığı için ayrıca yetkililerden kadro talebinde bulundu.

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