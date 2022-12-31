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Gençlerin deve oyunu renkli görüntüler oluşturdu
Erzurum’un İspir ilçesinde yeni yıla saatler kala sokaklarda deve kılığına girerek oynayan gençler renkli görüntüler oluşturdu.
Haberde İnsan 31.12.2022, 22:02
Erzurum’un İspir ilçesinde yeni yıla saatler kala sokaklarda deve kılığına girerek oynayan gençler renkli görüntüler oluşturdu.
İspir ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen deve oyununda gençler, deve kılığına girerek cadde ve sokakları dolaşıp bahşiş topladı. Deveyle birlikte oynayan gençler renkli görüntüler oluşturdu.