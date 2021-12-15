Gençleri anneler kurtaracak

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi, Mustafakemalpaşa’da tanıtıldı.

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda annelerden faydalanmayı hedefleyen ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi için yapılan toplantıda, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde konusunda uzman narko rehberler tarafından annelere önemli bilgiler verildi. Bütün Türkiye’de olduğu gibi Mustafakemalpaşa’da da kararlılıkla uygulanacak projenin anneler ile sağlanacak iş birliği sayesinde mutlaka başarılı sonuçlar elde edileceğine dikkat çekildi.

Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesinin tanıtımına Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler ve öğrenci velileri ilgi gösterdi.

Projenin tanıtım ve eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlar aracılığıyla madde bağımlılığı ile mücadelede farkındalığının arttırılması için yapılacak ortak çalışmalar masaya yatırıldı.

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan uyuşturucu madde kullanımının, sadece fertleri değil toplumları da tehdit eden ciddi bir sağlık ve güvenlik problemi olduğunu dile getiren uzmanlar, Türk kültürü ve inancında başlıca rol oynayan ‘anne’ figüründen hareketle projenin hayata geçirildiğine dikkat çekti.

Toplantıda, anneler aracılığıyla uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuklara müdahale edilmesinin kampanyanın ana hedeflerinden biri olduğu ifade edildi.

Uzman narko rehberler tarafından yapılan sunumda, madde bağımlılarının bedenî, ruhî ve sosyal belirtileri, Bursa ve Mustafakemalpaşa’daki madde kullanımı risk analizleri gibi konuların yanı sıra tedavi ve ihbar konularında vatandaşların duyarlılığını arttırmak adına ‘uyuma’ ihbar uygulaması ve tedavi danışmanlık sürecinde başvurulacak merkezlerin bilgileri paylaşıldı.

Projenin gayesinin uyuşturucuya "hayır" diyebilen bir toplum inşa etmek olduğu ifade edilen toplantıda, bu yolda bilhassa annelere büyük görevler düştüğü belirtildi.