Gençler, "Seyahatsever" projesi ile yurtlarda ücretsiz konaklıyor

Türkiye’nin farklı illerinden Kırıkkale’ye gelen gençler, "Seyahatsever" projesi ile Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Haziran’da yaptığı açıklamanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Seyahatsever" projesi ile yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlere 81 ilde seçilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunuyor. 15 Temmuz’dan itibaren 18-25 yaş aralığındaki 400 genç, Kırıkkale’ye gelerek yurtlarda ücretsiz olarak konakladı.

"Devletimiz sağ olsun bu hizmetten yararlandık"

Erzurum’dan Kırıkkale’ye gelerek ücretsiz bir şekilde KYK öğrenci yurdunda konaklayan Sefa Tosun, "Bu konaklama bizim için iyi oldu. Erzurum Oltu’dan geldim. Yurt gayet temiz ve güvenlikli. Dışarıdan başka birilerinin de girememesi güzel. 3 gün süre gayet yeterli. Şu anda eğitimimizi aldık. Sınavımıza girdik, yarın Oltu’ya döneceğiz. Bu hizmetten memnun kaldık. Herhangi bir otel veya başka bir yerde rezervasyon yaptırsaydık, yüksek ücretler ödeyebilirdik. Devletimiz sağ olsun, bu hizmetten yararlandık" dedi.

"Gençlik Spor Bakanlığı’nın bu uygulamasına teşekkür ediyorum"

Nazan Oruç ise proje sayesinde Türkiye’nin farklı şehirlerini gezdiğini ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projesi çerçevesinde Adana’dan Kırıkkale’ye seyahat ettim. Bu proje çerçevesinde da hem tarihi yerleri hem de yurdumun olanaklarından faydalanmak için ’Seyahatsever’ uygulamasını kullanıyorum. Şu an ikinci günüm, yarın son günüm. Buradan da yine ’Seyahatsever’ uygulaması çerçevesinde Samsun’a geziye gideceğim. Bunun için de Gençlik Spor Bakanlığı’na bu uygulaması için teşekkür ediyorum" diye konuştu.