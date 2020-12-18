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Gençler önce üretti, sonra dağıttı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri hobi bahçelerine ektiği sebzeleri, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.
Haberde İnsan 18.12.2020, 15:09
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri hobi bahçelerine ektiği sebzeleri, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.Tekirdağ’ın Çerkezköy Gençlik Merkezi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gençleri topluma yararlı birey olarak yetiştirmek ve ilçeye faydalı çalışmalar yapmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezi, yaptığı son çalışma ile de gönülleri fethetti. Gençlik Merkezi’nin fedakar gençleri, hobi bahçelerinden topladıkları sebzeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Yerli Malı’nın önemini vurgulayan gençler, ülkenin geleceği için yerli malı kullanımını teşvik etmek amacıyla farklı çalışmalar da gerçekleştireceklerini belirtti.
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