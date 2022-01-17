Gençler kar altında doğa yürüyüşü yaptı

Amasya’da gençler kar yağışı altında doğa yürüyüşü yaptı.

Amasya Gençlik Merkezi’nin "Tabiat en şefkatli annedir" sloganıyla Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda düzenlediği doğa yürüyüşüne yüzlerce sporcu ve gönüllü genç katıldı. Gençler, yürüyüşten önce Ankara havası ve horon eşliğinde ısınarak doğa yürüyüşü yaptı.

Ormanın içerisinde temiz havası, sıra dışı coğrafyası ile "Amasya’nın nazar boncuğu" , “Türkiye’nin turizm cenneti” ve "Huzur veren mekan" olarak adlandırılan Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nı görmek isteyenler bölgeye akın etti. Düzenlenen doğa yürüyüşü öncesinde üniversite öğrencileri kar üstüne Ankara yöresine has oyun havaları ve horon oynayarak karlı ve temiz havanın tadını çıkardı.

“Boraboy Gölü’ne ilk fırsatta ’gençlik kampı’ yapılması gerek”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Amasya’ya yapılan yatırımlar hakkında İHA Muhabirini konuştu. Davulcu, “Amasya Gençlik Merkezimizin ve İl Spor Müdürlüğümüzün ’doğa yürüyüşü’ organizasyonundayız. Boraboy’un bu eşsiz güzelliğini Türkiye’ye, dünyaya tanıtmak gerektiğini düşünüyorum. Amasya, gençlik ve spor yatırımların da kendi nüfus ölçeğinde en iyilerinden bir tanesi. Bütün ilçelerimizde ihtiyaca göre çok ciddi hizmetlerimiz ve yatırımlarımız var. Mutlaka Boraboy’a ilk fırsat olduğunda bir gençlik kampı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün aramızda sporcularımız var, gençlerimiz var kulüplerimiz var, ilçelerden gelen arkadaşlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.