Gençler dijital diyet ile dijital obeziteden kurtulacak

Rize Valiliği himayesinde düzenlenen "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı yapıldı.

Rize Valiliği himayesinde "Dijital Obeziteden Dijital Diyete" projesinin tanıtımı Kurtuluş İlkokulunda tanıtıldı. Rize Valisi Kemal Çeber ve öğrencilerin bir araya geldiği projenin tanıtımında konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, "Hemen her ortamda çocuklarımızın, ergenlerimizin ve hatta kendimizin dijital ortamlarda yani telefonlarda, tabletlerde, bilgisayarlarda yaşanan bağımlılığımızı gözlemliyoruz. Bir çok ortamda da da kişilerin sohbet etmek yerine telefonlar ile ilgilendiğini görebiliyoruz. Telefonlarımız ayrılmaz bir parçamız gibi önümüzde duruyor ve ondan bir bildirim gelince hemen elimize alıyoruz. Bilim insanları ve birçok insan bunun bir sorun olduğunu düşünüyor. Ben Amerika’da yaşadığım dönemlerde orada internet psikologluğu diye bir alt dalın gelişmeye başladığını hatırlıyordum. Böyle bir ortamda bu dijital obeziteden duyduğumuz rahatsızlık haliyle bizi bu projeye itti. Bu dijital dünyadan kaçamayız. Bizde gelişmiş eğitim ve yaşam için bunları kullanıyoruz ve kullanmak zorundayız fakat dengesini kurmak zorundayız. Biz gerçeklik ile dijital arasındaki dengeyi kuramıyoruz. Bu dengenin kaçtığı ortamlar için dijital diyete girmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklar, gençler, ergenler ve yetişkinler için olacak bütünleyici bir proje. Bu projeyi sadece okullarda uygulamayacağız. dijital diyet evlerde de devam etmeli" şeklinde konuştu.