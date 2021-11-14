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Genç tasarımcı ALMA ödülüne aday

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Yüksek Lisans öğrencisi Uğur Altun, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında verilen en önemli ödüllerden olan ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award) ödüllerinin 2022 resmi aday listesinde yer aldı. İsveç hükümeti tarafından verilen ALMA ödüllerinin aday listesinde 71 ülkeden 282 isim yer alırken, Uğur Altun Türkiye’den aday gösterilen 5 isimden biri oldu.

Haberde İnsan 14.11.2021, 11:01
Genç tasarımcı ALMA ödülüne aday

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Yüksek Lisans öğrencisi Uğur Altun, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında verilen en önemli ödüllerden olan ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award) ödüllerinin 2022 resmi aday listesinde yer aldı. İsveç hükümeti tarafından verilen ALMA ödüllerinin aday listesinde 71 ülkeden 282 isim yer alırken, Uğur Altun Türkiye’den aday gösterilen 5 isimden biri oldu.

Bugüne kadar hem ulusal hem de Amerika Birleşik Devletleri’nden Güney Kore’ye kadar dünyanın dört bir yanından uluslararası birçok ödül kazanan Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Yüksek Lisans öğrencisi Uğur Altun, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği tarafından alanının en önemli ödüllerinden olan ALMA ödülüne aday gösterildi. Resimli çocuk kitabı illüstrasyonu, editoryal illüstrasyon ve kurumsal kimlik, poster, ambalaj tasarımı gibi grafik tasarım alanında ürettiği işlerle ödüller alan Altun, son olarak resimlediği bir balığın gözüyle çağın sorunu zorbalığı anlatan Zor Balık isimli kitapla Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Ulusal Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Başarı Ödülü kazanmıştı.

İsveç hükümeti veriyor

Aldığı her ödülün kendisi için bir hikayesi olduğunu dile getiren Uğur Altun, “Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği’nin beni ALMA ödülüne aday gösterdiğini öğrendim. ALMA ödülü, İsveç hükümeti tarafından ünlü karakter, dünyanın en çok dile çevrilen çocuk kitabı yazarlarından biri olan Andersen ödüllü Astrid Lindgren’in anısına veriliyor. Tüm dünyadan 282, Türkiye’den ise 5 isim aday gösterildi. Ben de bu isimlerin arasında yer aldığım, aday gösterildiğim için çok mutlu ve gururluyum” dedi.

2002 yılından bu yana düzenleniyor

Ödül, 2002 yılında İsveç hükümeti tarafından her çocuğun harika hikayeler edinme hakkını desteklemek için oluşturuldu. Bu küresel ödül, çocuk ve genç yetişkin edebiyatına olağanüstü katkılarından dolayı her yıl bir kişi veya kuruluşa veriliyor. Okumanın önemini vurgulayan ödülü kazanana 5 milyon İsveç kronu (yaklaşık 5,6 milyon TL) takdim ediliyor. 12 üyeden oluşan jüride İsveçli yazarlar, çizerler, edebiyat araştırmacıları, kütüphaneciler, eleştirmenler ve çocuk hakları uzmanları yer alırken, bir üye Astrid Lindgren’in ailesini temsil ediyor. Ödül, İsveç Sanat Konseyi tarafından yönetiliyor. Ödülü kazanan isim, 22 Mart 2022’de Stockholm’de açıklanacak.

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