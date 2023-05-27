Genç öğretmen otomobiline sıkışan yavru kediyi sahiplendi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde genç öğretmen otomobilinin altına sıkışan yavru kediyi sahiplendi.

Olay, Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracından kedi sesi duyan Murat Koç, otomobilini sağa çekerek itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin alt kısmının kapalı olduğunu görünce genç öğretmene servise gitmesinin daha iyi olacağını söyledi. Turgutlu ilçesi Arif Canpoyraz Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Murat Koç aracını, çekiciyle oto servisine götürdü. Burada teknik ekipler tarafından otomobil kaldırılarak kısa süre içerisinde otomobilin alt kısmında sıkışan sevimli yavru kedi çıkarıldı.

Kedinin nasibi olduğunu düşündüğünü belirten Murat Koç, yavruyu hemen bir veterinere götüreceğini söyleyerek, aracına sıkışan yavru kediyi sahiplendiğini belirtti. Genç öğretmen Murat Koç, “Alışverişten geliyordum, arabadan sesler geldiğini fark ettim. Hemen sağa çekip önce motora baktım, sonra alt kaputtan ses geldiğini anladım ve itfaiye ekiplerini aradım. Arkadaşlar hemen geldi ama araç biraz büyük ve kalın olduğu için arka sokakta bulunan servise gitmemi önerdi. Buraya geldik, sağ olsun servisteki arkadaşlar hemen yardımcı oldular ve kedimizi kurtardık. Şimdi bu sevimli yavrumuzu hemen veterinere götüreceğim ve aşılarını falan yaptıracağım. Bende bu sayede bir kedi sahibi oldum diyebilirim" diye konuştu.