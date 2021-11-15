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Genç mühendisin İtalya’ya uzanan başarı hikayesi

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden dereceyle mezun olan Emre Danışan, İtalya’nın başarılı yabancı öğrencilere verdiği “Invest Your Talent in Italy” bursunu kazanarak dünyanın önde gelen üniversitelerinden Politecnico di Milano’da yüksek lisansını tamamladı. Emre Danışan, profesyonel meslek yaşantısında da kısa sürede ilerleyerek İtalya’daki ReviewerCredits isimli uluslararası şirkette yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Haberde İnsan 15.11.2021, 09:53
Genç mühendisin İtalya’ya uzanan başarı hikayesi

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden dereceyle mezun olan Emre Danışan, İtalya’nın başarılı yabancı öğrencilere verdiği “Invest Your Talent in Italy” bursunu kazanarak dünyanın önde gelen üniversitelerinden Politecnico di Milano’da yüksek lisansını tamamladı. Emre Danışan, profesyonel meslek yaşantısında da kısa sürede ilerleyerek İtalya’daki ReviewerCredits isimli uluslararası şirkette yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Çocukluğunda babasının aldığı bilgisayar sayesinde ileride ne olmak istediğine daha o yaşta karar veren Emre Danışan, hayallerinin peşinden giderek İzmir’den İtalya’ya uzanan bir başarı hikayesine imza attı. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden dereceyle mezun olan, daha okurken arkadaşı Can Yıldız ile otizmli çocukların eğitimi için Tolkido isimli projeyi üniversitenin kuluçka merkezi Minerva’da hayata geçiren Emre Danışan, kariyer basamaklarını başarıyla tırmanıyor. İtalya’daki ReviewerCredits isimli uluslararası şirkette yazılım mühendisi olarak çalışan Danışan, eğitim ve meslek hayatında nasıl ilerlediğini anlattı.

Hayallerinden vazgeçmedi, başarıya ulaştı

Emre Danışan, “Biraz şans biraz da tutkuyla bilgisayar mühendisi olmaya ilköğretim 7. sınıfta karar vermiştim ve hiçbir zaman da bu kararımda şüpheye düşmedim. Babam bana bilgisayar aldıktan birkaç ay sonra hayatımı bu cihazlarla uğraşarak geçirmek istediğime emindim. Hatta o zamandan kendimi geliştirmeye başlayıp ilk web sitemi lise 2’de okuduğum lise için yaptım. Okumak istediğim bölümden o kadar emindim ki üniversite tercihlerimde sadece bilgisayar mühendisliği vardı. Hem İzmir gibi güzel bir yerde okudum, hem de Yaşar Üniversitesinin sağladığı birçok avantajdan faydalandım” diye konuştu.

“Yurt dışında çalışmayı kafama koymuştum”

Danışan, “Bu avantajlardan biri, bir hafta sonu alanımızdaki bir yarışmada otizmli çocukların eğitimini kolaylaştırmak için arkadaşım Can Yıldız ile planladığımız Tolkido isimli projeyi üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında desteklemesi ve o zamanlar yeni açılan Minerva Kuluçka Merkezi sayesinde projemizin gelişmesinde bize maddi, manevi ciddi destek sağlamasıydı. Bir başka avantaj ise benim kariyer yolumu çizmemde de önemli bir etmen olan Çekya’da yaptığım Erasmus stajıydı. Bir yazımı hem Prag’da geçirmiş oldum hem de uluslararası bir iş deneyimi kazandım. Bu stajdan sonra Türkiye’ye dönerken ileride bir gün yurt dışında çalışmayı kafama koymuştum” dedi.

“Merakım geçmedi”

2017’deki mezuniyetinden sonra bir süre İzmir’de yazılım geliştirici olarak çalıştığını ifade eden Emre Danışan, “Ancak yıllardan beri içimde kalan yurt dışını gezme, yaşama ve çalışma merakı bir türlü geçmemişti. Bu merak, sürekli kendimi geliştirme isteği ile birleşince, yurt dışında yüksek lisanslara başvurmaya başladım. Yeni şeyler öğrenmek için işletme yüksek lisansı yapmaya karar verdim. Başvurduğum birkaç üniversiteden kabul aldım, bu süreçte aileme yük olmak istemiyordum. Tam da bu sırada İtalya’nın, her ülkeden başarılı gördüğü sadece birkaç öğrenciye verdiği ‘Invest Your Talent in Italy’ bursunu kazandım. Kazanan öğrencilerin neredeyse her şeyini karşılayan bu burs sayesinde, hem İtalya’nın en iyi okulu Politecnico di Milano’da yüksek lisansımı tamamladım hem de İtalya’da yaşayarak birçok ülke gezdim” diyerek kazandığı bursu ve eğitim sürecini anlattı.

İtalya’da yazılım mühendisi

Daha mezun olmadan kısa bir sürede İtalya’da, İtalyancası çok da iyi olmayan bir Türk olarak iş bulduğunu dile getiren Danışan, şöyle konuştu: “Şimdi Milano’da ReviewerCredits isimli bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Bu şirkette dünyanın her yerindeki bilim insanlarının araştırmalarına yardımcı olacak, bilimin daha iyi gelişmesine katkı sağlayacak tamamen yeni ve inovatif bir online platformun geliştirilmesi için çalışıyoruz. Unvanım yazılım mühendisi olsa da daha bir yıl dolmadan şirkette pazarlamadan stratejik kararlara kadar teknik ve teknik olmayan birçok şeyde sorumluluk sahibi oldum. Yıllar önce hayal ettiğim, hatta zaman zaman imkânsız olduğunu düşündüğüm bir konumdayım şu anda. Avrupa’nın merkezinde, güzel bir şehirde, sevdiğim işi yapıyorum. Ancak hayallerimdeki noktaya vardığım şu anda, artık ufkumu daha da genişletip daha yeni hedefler koyuyorum kendime. Başka ülkeler, farklı kıtalar, yeni işler, hatta belki de kendi şirketimi kurmak ve emredanisan.com adresli blog üzerinden benim gibi gençlere yardımcı olmak ve yol göstermek istiyorum.”

“Hayallerinizin peşinden sabit adımlarla gidin”

Kendisini bu noktaya getirenin hep ne istediğini bilmesi, hayallerinin peşinden gitmesi ve kararlılığı olduğunu dile getiren Danışan, “14 yaşında kararını verdiğim mesleğe, tam 8 yıl sonra 22 yaşında başladım. Her zaman koşar adım olmasa da yavaş yavaş sabit adımlarla istediğim hedefe yöneldim ve ilerlemeye de devam ediyorum. Genç arkadaşlarıma tavsiyem, hayallerinin peşinden sabit adımlarla gitmeleri. Öğrenmek istediğiniz şeyleri yavaş yavaş araştırmaya başlayın. Acele etmenize gerek yok. Birçoğumuz bazı şeylere hemen ulaşmak istiyoruz ama değerli şeyler kolay elde edilmiyor. Doğru yöne sağlam adımlarla gitmeleri dileğiyle” diyerek tavsiyelerde bulundu.

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