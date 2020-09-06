banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
Aşure için mutfakta buluştular
Aşure için mutfakta buluştular

Genç kızın narkozun etkisinde söyledikleri gülümsetti

SİVASSPOR AŞIĞI OLAN HATİCE ESRA BOYRAZ’IN GEÇİRDİĞİ AMELİYATIN ARDINDAN NARKOZUN ETKİSİYLE KENDİSİNİ RIZA ÇALIMBAY’IN AMELİYAT ETTİĞİNİ SÖYLEMESİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ.

Haberde İnsan 06.09.2020, 11:39
2
Genç kızın narkozun etkisinde söyledikleri gülümsetti

Sivasspor aşığı olan Hatice Esra Boyraz’ın geçirdiği ameliyatın ardından narkozun etkisinde, kendisini Rıza Çalımbay’ın ameliyat ettiğini söylemesi görenleri gülümsetti.

Sivas’ta kent merkezi Aydoğan Mahallesi’nde yaşayan 18 yaşındaki Hatice Esra Boyraz ve ailesi, Sivasspor’a karşı duydukları hayranlıkla dikkat çekiyor. Ailesinin etkisiyle küçük yaşlardan beri Sivasspor taraftarı olan genç kız, takımının Sivas’ta oynadığı hiçbir maçı kaçırmadı. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Boyraz, uyandığında narkozun etkisiyle kendisini Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın ameliyat ettiğini söyledi. Bu anları ise annesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Genç kızın narkozun etkisindeyken söyledikleri ailesini mutlu ederken, görüntüleri izleyenleri gülümsetti. Genç kız, narkozun etkisindeyken söyledikleri karşısında kendisinin de şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Baba Ebubekir Boyraz, Sivasspor sevgisinin tüm ailede etkili olduğunu belirterek, “Bizim Sivasspor tutkumuz yıllardan beri var. Ailem de benim gibi tutkun. Yıllarca hakemlik de yaptık, bunun etkisiyle Sivasspor sevgisi küçük yaşlardan beri geliyor. Daima Sivasspor diyoruz. Bunu ben öğrencilerime de sürekli aşılıyorum. Bunun bilincinde olarak çocuklarımıza da Sivasspor sevgisini aşıladık. Ben, kızım ameliyat olduğunda yanında olamadım. Okulda işler yoğun olduğu için. Annesi kızımı ameliyatın ardından telefonla konuşturdu. Ben de, ‘Kızım ne yapıyorsun, geçmiş olsun’ dedim. Kızım da, ‘Baba beni kim ameliyat etti biliyor musun’ dedi. Ben de kızıma kendisini kimin ameliyat ettiğini sordum. Kızım, bana ’Beni Rıza Çalımbay ameliyat etti’ dedi. Ardından telefonu annesi aldı ve bana kızımın narkozun etkisinde olduğu söyledi. Kızımın bu şekilde davranması beni sevindirdi. Gerçekten çocuklarımıza Sivasspor sevgisini vermişiz" dedi.

“Ben de bu görüntüleri izlediğimde çok şaşırdım, mutlu oldum”

Narkozun etkisindeyken söyledikleri karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Boyraz, “Büyük bir Sivasspor hayranıyım, ailem sayesinde. Kendi memleketimin takımı o yüzden Sivasspor aşkı çok büyük. Birçok erkekten daha fazla futbolu seviyorum, futboldan anlıyorum. Rıza hocam da Sivasspor’u çok iyi bir yere taşıdı. Kendisine çok teşekkür ederim. Ameliyatımın olduğu gün Sivasspor ile Beşiktaş’ın maçı vardı. O maçın heyecanı vardı bende. Onun etkisiyle ameliyatın ardından Rıza hocamızla ilgili şeyler söylemişim. Ameliyatımı Rıza Çalımbay’ın yaptığını söylemişim. Ben de bu görüntüleri izlediğimde çok şaşırdım, mutlu oldum. Çevremdeki insanlar çok şaşırdı ve gülümsedi. Sivasspor sevgimden dolayı beni tebrik ettiler. Rıza hocamı çok seviyorum, kendisini misafir etmek istiyorum. Kendisine başarılarından dolayı teşekkür ederiz. Sivasspor’u çok iyi bir yere taşıdı. UEFA kupasında da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2020
İmsak 05:00
Güneş 06:29
Öğle 13:07
İkindi 16:44
Akşam 19:36
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25