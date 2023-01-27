Genç kız okula yeniden kazandırıldı

Adıyaman’da çeşitli sebepler nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan 11 sınıf öğrencisi Sudenaz Çimenden, yapılan görüşmeler neticesinde yeniden okula kazandırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ’Eğitimle yeniden buluşma’ projesi çerçevesinde Adıyaman’da, okulu bırakan veya bırakmak durumunda kalan öğrenciler eğitime yeniden kazandırılıyor.

Adıyaman’da, kayıt dışı öğrencilerin okullara erişimi ve okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmeye devam ediyor.

Nevzat ve Rabia Çimenden çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve yaklaşık 3 ay öncesine kadar Adıyaman Spor Lisesi Proje Okulu’nda öğrenci olan Sudenaz Çimenden, bazı özel sebeplerden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve beraberindeki heyet, Çimenden Ailesini ziyaret ederek, Sudenaz’ın yeniden okula başlaması için görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi ve Sudenaz Çimenden ve ailesi ikna edilerek yeniden okula başlamasına karar verildi.

Yeniden okula başlayacak olan Sudenaz Çimenden, kendisine böyle bir şansın verilmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

Adıyaman genelinde eğitim sisteminde kaydı bulunmayan 2 bin 641 öğrenci için milli eğitim olarak seferber olduklarını dile getiren Müdür Ramazan Aşçı, öğrencileri yeniden eğitime kazandırmak için tek tek ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eğitim sistemine kaydı bulunmayan bütün öğrencileri eğitime kazandırmak için durmadan çalıştıklarını söyleyen Müdür Ramazan Aşçı, “Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’in projesidir. Bu projeyi bütün Türkiye genelinde şuanda titizlikle uyguluyoruz. Adıyaman’da 2 bin 641 tane evladımız var bu çerçevede. Bir tanesini dahi dışarıda bırakmayacağız. Onlar bizim kıymetlilerimiz, evlatlarımız, Adıyaman’ın değerleridir. Dolayısıyla şuanda Sudenaz kızımızla birlikteyiz. İkinci dönemin ilk gününde okulda olacak bizlere söz verdi. Bunun gibi diğer bütün öğrencilerimize de ulaşıp Adıyaman’da bir tane öğrencimiz dışarıda kalmayana kadar il milli eğitim müdürlüğümüz, personellerimiz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, hepimiz arazideyiz. Bütün öğrencilerimizi yeniden örgün eğitime, yaygın eğitime kazandıracağız. Dolayısıyla ben kızımıza çok teşekkür ediyorum. Ve hiç kırmadan ilk ziyaretimizde okula döneceğine dair müjde verdi. İnşallah bu müjdeyi bütün öğrencilerimizden alacağız” dedi.

Daha sonra konuşan Sudenaz Çimenden ise “Okulumu bazı nedenlerden dolayı ailemin de talebiyle bırakmak zorunda kaldım. Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özlüyorum. Bugün evime geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim İl Müdürlüğümüze ve okul müdürüme çok teşekkür ediyorum. Bu eğitime tekrardan başlama projesi için ve bana da bu şansı tanıdıklarını için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha çok ders çalışacağım, ileride ülkeme hizmet etmek istiyorum. Küçük kardeşlerime örnek olmak istiyorum. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Bundan sonra söz veriyorum derslerime daha çok çalışacağım, güzel yerlere geleceğim” dedi.

Anne Rabia Çimenden ise konuşmasında, “İyi oldu, çok mutlu oldum. Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Böyle bir proje çerçevesinde buralara kadar geldikleri için, çocuklarımıza destek oldukları için bir veli olarak çok mutlu oldum. Okula yeniden başlamasını çok istemiştim, bir anne olarak çok üzülmüştüm. O yüzden şuan çok mutluyum, bunu ifade edemiyorum” diye konuştu.

Bir süre Sudenaz ve ailesiyle sohbet eden Müdür Ramazan Aşçı, Sudenaz Çimenden’e çeşitli hediyeler takdim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Ortaöğretim Şubesinden Sorumlu Müdür Ömer Faruk Güneş, Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Müdür Necmettin Beyaz ile Adıyaman Spor Lisesi Proje Okulu Müdürü Ahmet Sagıp Özsoy tarafından 11. sınıfta okulu çeşitli nedenlerle terk etmiş olan Sudenaz Çimenden’in ailesi ziyaret edildi.