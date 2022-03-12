Genç çift, yelkenliyle dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor

Samsunlu çift, 12 metrelik yelkenli tekneleriyle yaklaşık 7 yıl sürecek dünya turuna çıkmak için hazırlanıyor.

2013 yılında evlenerek hayatlarını denize adayan Özlem Ulubay Şahin ve Özkan Şahin çiftçi, 12 metrelik yelkenli tekneleriyle dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor. Gürcistan’dan Suriye’ye yelkenliyle yolculuk eden en genç Türk çifti unvanına sahip Şahin çifti, yaklaşık 7 yıl sürecek yolculuk öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Tekneyle ilk seyahatlerini Yunanistan’a yaptıklarını ifade eden Özlem Ulubay Şahin, şimdiki seyahatlerinde 3 kıtayı geçmeye hazırlandıklarını ve ekvator çizgisinden ilerleyerek ‘Klasik rota’ olarak bilinen rotadan seyir edeceklerini kaydetti.

Evlilik sonrası teknede yaşıyorlar

Evlilik sonrası Bodrum’a yerleşme planı yaptığını belirten Özkan Şahin, “Evlendikten sonra teknemizle yakın yerleri keşfetmeye başladık. Ardından eşimin de bu konuda çok hevesli olduğunu fark ettikten sonra tüm Türkiye kıyılarını gezme kararı aldık. Süreç böyle ilerlerken teknemize, denize, doğaya o kadar bağlandık ki teknemizi evimiz haline getirdik. 9 yıldır teknede yaşıyoruz. Hayatımızın tam merkezine yerleştirdiğimiz teknemizle koy koy, şehir şehir, ülke ülke geziyoruz” diye konuştu.

“Kültür elçiliği görevini üstleniyoruz”

Tekneyle yapılan seyahatlerin doğayı keşfetmek için büyük bir imkan olduğunu vurgulayan Özlem Ulubay Şahin, “Gittiğimiz her bölgenin yöresel ürünlerini tadıyoruz, tarihini öğreniyoruz, insanlarıyla sohbet ediyoruz, kültürlerine hakim oluyoruz. Aynı şekilde onlarda bizleri tanıyarak, bizlerle sohbet ederek Türk kültürünü öğrenmiş oluyorlar. Teknemizde misafir olarak ağırladığımız kişilere özellikle Samsun bölgesinin yöresel yemeklerinden ikram ediyoruz. Böylece kültür elçiliği görevini üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da araç kullanmak daha riskli

Okyanuslarda gerçekleşecek yolculuk dolayısıyla yakın çevrelerinin bu duruma olumsuz yaklaştıklarını söyleyen Şahin çifti, açıklamasını şöyle devam etti:

“Yelkenliyle gerçekleştireceğimiz yolculuk dolayısıyla çevremizdekiler ‘ne gerek var?’ şeklinde yaklaşımlarda bulunuyor ancak bu tutkuya kapılan bir insanın bu maceradan uzak durması mümkün değil. Özellikle okyanusun tehlikeli olduğunu ifade edenler var ama bize göre İstanbul’da araç kullanmak seyahatimizden daha risklidir.”

Doğayı keşfederken aynı zamanda çevre temizliğinin de atlanmaması gereken bir faktör olduğunun altını çizen Şahin çiftçi, yelkenliyle yaptıkları seyahatlerin sıfır emisyon salınımı gerçekleştirdiği için tercih ettiklerini dikkati çekti.