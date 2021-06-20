Genç çift iki gün arayla vefat etti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde geçirdiği kalp krizi neticesinde 2 gün önce yaşamını yitiren eşi Veysel Çur’u son yolculuğuna uğurlayan Fikriye Çur hayatını kaybetti. Genç çiftin iki gün arayla hayatlarını kaybetmesi büyük üzüntüye yol açtı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Sabırlı Mahallesi Çengelli Sokak üzerinde yaşayan 39 yaşındaki Veysel Çur geçirdiği kalp krizi neticesinde 18 Haziran Cuma günü hayatını kaybetmişti. Eşini iki gün önce son yolculuğuna uğurlayan 36 yaşındaki Fikriye Çur da dün gece rahatsızlandı. Kalp krizi şüphesi ile Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çur, burada yapılan müdahale ardından tekrar evine döndü. Evinde yeniden fenalaşan Fikriye Çur, hayatını kaybetti.

Çur ailesi, genç yaşta kalp krizine yenilen Veysel Çur’un acısını yaşarken, ikinci bir acıyla sarsıldı. İki gün arayla vefat eden çift büyük üzüntüye sebep oldu. Genç çiftin ardında ise gözü yaşlı 2 çocuğu ve fotoğrafları kaldı. Öte yandan, Fikriye Çur’un kesin ölüm sebebi ise otopsi sonucunda belli olacak.