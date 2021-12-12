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Genç başkandan gençlere efsane hareket

Bursa’da kamuya ait duvarlara karalama yaptıkları için tepki çeken gençleri bulan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, grafiti isteklerini yerine getirmeleri için malzeme desteği sağladığı gençlere tüm ilçeyi tahsis ettiğini açıkladı. Başkan Kanar, bununla da yetinmeyerek gençlerin tüm istekleri için istediği saatte kendisine ulaşabilecekleri cep numarasını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haberde İnsan 12.12.2021, 10:16
Genç başkandan gençlere efsane hareket

Bursa’da kamuya ait duvarlara karalama yaptıkları için tepki çeken gençleri bulan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, grafiti isteklerini yerine getirmeleri için malzeme desteği sağladığı gençlere tüm ilçeyi tahsis ettiğini açıkladı. Başkan Kanar, bununla da yetinmeyerek gençlerin tüm istekleri için istediği saatte kendisine ulaşabilecekleri cep numarasını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde belediyeye ait bir binanın duvarına yazılan “Kusura bakma gülüm biz mahalleden böyle gördük. Alper” sözleri bir anda önce ilçenin, sonra Bursa’nın gündemine oturdu. Yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Teknoloji çağındayız Alper, bunlar demode hareketler! Whatsapp durumu varken, İnstagram hikayeleri varken gönlündekileri sosyal medya duvarına mı yazsan? Paylaşımı yaparken mahallenin konumunu da atarsan ilçemizin tanıtımına katkın olur. Yazıyı silerek sana yakışanı yapacağına tüm kalbimle inanıyorum güzel kardeşim” notunu düşerek paylaşım yaptı. Bu paylaşım saatler içinde Bursa kamuoyunda on binlerce kez paylaşılarak, çok sayıda yorum aldı.

Bir anda Mustafakemalpaşa’nın en çok merak edilen ismi haline gelen ‘Alper’ ile buluşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, lise 11. sınıfa giden Alper Tepe ile karalama yaptığı belediyeye ait kamu binasında buluştu. Meraklı bakışların eşliğinde Alper Tepe ile birlikte kolları sıvayarak duvarı boyayan Başkan Kanar, Alper’e güzel haberi verdi. Alper ve arkadaşlarının grafitiye olan tutkularını öğrenen Başkan Kanar, ilçedeki tüm trafo ve benzer noktaları diledikleri gibi boyamaları için gençlere tahsis ettiklerini açıkladı. Kanar, ayrıca gençlerin Mustafakemalpaşa’yı bir tuvale çevirerek açık sanat galerisi yapmaları için tüm malzemeleri de karşılama sözü verdi.

Başkan Kanar bu güzel ve anlamlı buluşmayı, ”Meşhur Alper’i bulduk! Ve yakışıklı kardeşimle kolları sıvadık. Hatta bununla da yetinmedik ve çok özel bir anlaşma yaptık. Alper ve arkadaşlarının grafiti yeteneğini sergilemeleri için tüm trafo ve uygun noktaları onlara tahsis ettik. (Malzemeler de bizden) Saygıdeğer Mustafakemalpaşalılar, bizim derdimiz gençlerimize had bildirmek, parmak sallamak değil. Amacımız ceza değil teşvik. Onların öz güvenli, kendilerini özgürce ifade ettikleri, topluma faydalı bireyler olmaları. Sevgili çocuklar ve gençler sizleri çok seviyorum. Siz isteyin biz yapalım. Size sosyal medyadan yalnızca bir ‘Tık’ uzaklıktayım. Ve her zaman ‘Online’yım. Arzu ederseniz çat kapı gelin! Hatta 533 231 6248’dan bana ulaşın lütfen (Sadece çocuklar ve gençler)” diyerek duyurdu.

Bir anda Mustafakemalpaşa ve Bursa’nın en çok bahsettiği biri haline geldiği için tedirginlik ve pişmanlık yaşadığını söyleyen Alper Tepe ise, “Başkanım hayatım boyunca unutamayacağım bir yaklaşım sergiledi. Şimdi arkadaşlarımla birlikte hayalimizi özgürce ifade edeceğimiz için büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Mustafekamalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, makam odasını yaklaşık 3 yıldır ilçenin kalbi konumunda bulunan 10 dönüm büyüklüğündeki Adnan Menderes Meydanı’na taşıyarak, vatandaşlarla buluşmak için randevuları ortadan kaldırmıştı.

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