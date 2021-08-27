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Gemlikli kadınlar becerilerini geliştiriyor

Gemlik Belediyesi tarafından kadınlara çeşitli beceri eğitimleri veriliyor.

Haberde İnsan 27.08.2021, 14:34
Gemlikli kadınlar becerilerini geliştiriyor

Gemlik Belediyesi tarafından kadınlara çeşitli beceri eğitimleri veriliyor.

Gemlik Belediyesi, kurduğu ‘EL ELE’ Kadın İşgücünü Destekleme Birimi’yle kadınlara dokuma, takı tasarım benzeri eğitimler veriyor. Kadınlar aldıkları bu eğitim sayesinde kazandıkları iş becerileriyle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Gemlik Belediyesi’nin verdiği eğitim ile ilgili bilgi veren dokuma ustası İclal Filyos, “Biz Gemlik Belediyesi’nin açmış olduğu bu merkezde ihtiyacı olan ev hanımlarına meslek kazandırmak ve ürettiklerini satışa sunmak üzere kurs başlattık. İhtiyacı olan ve el emeğine yatkın olan kursiyerleri bekliyoruz. Biz dokuma kursu olarak başladık. Dokumadan takılar, çantalar, kemer, gitar sapı, takılar ve gözlük ipleri gibi birçok ürünü yapıyoruz” dedi.

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