Gemlik Belediyesinin kurduğu konteyner kentte 2 bini aşkın depremzede barınacak

Arama kurtarma çalışmalarının ardından İskenderun’a konteyner kent kuran Gemlik Belediyesi, bin depremzedeyi ağırlıyor. Hedeflerinin 2 bini aşkın depremzedeyi ağırlamak olduğunu ifade eden Gemlik Belediyesi Meclis Üyesi Özer, “Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Depremin etkilediği kentler arasında yer alan İskenderun’da devlet yatırımları ve STK’ların yanı sıra il ve ilçe belediyeleri tarafından yapılan desteklerle yaralar sarılıyor. Bu çerçevede depremin ilk günü itibariyle bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına destek veren Gemlik Belediyesi, çalışmaların sonlanmasının ardından 20 dönümlük alana konteyner kent kurdu. Gemlik Belediyesi öncülüğünde ilçedeki iş insanlarının desteğiyle bugüne kadar 100 konteynerin kurulduğu alanda bin depremzede konaklıyor. Depremzedelerin günde 3 öğün yemek ihtiyaçlarının karşılandığı konteyner kentte aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgeye gönderilen mobil çamaşır makinesi ile de kıyafetleri yıkanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da konteyner kentte Psikososyal Destek Birimleri hem çocuklara hem de yetişkinlere psikolojik destek sağlıyor. Konteyner kentte alt ve üstyapı çalışmaları da bir yandan sürüyor.

“Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz”

Hedeflerinin 2 bini aşkın depremzedeye hizmet vermek olduğunu ifade eden Gemlik Belediyesi Meclis üyesi ve konteyner kent koordinatörü Sedat Özer, “Gemlik Belediyesi öncülüğünde, iş adamları, odalar ve milletvekillerimiz ile burada bir yaşam kenti oluşturmaya başladık. Geldiğimiz gün boş bir araziydi, şu an bin kişinin yaşadığı bir alana dönüştü. Hedefimiz 300 konteyner ile 2 bini aşkın yurttaşımızın barınma ihtiyacını karşılamak. Altyapı çalışmalarında tesisat çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda üstyapıdaki eksikliklerimizi de tamamlayama çalışarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Bursa milletvekilleri de bölgede görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bursa milletvekilleri olarak bölgeye gönderildiklerini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, “Bu alanda 100’e yakın konteynerimizi yerleştirerek, depremzede kardeşlerimizi konaklatır hale gelmiş bulunmaktayız. Seyyar tuvalet ve banyolarımızı yerleştirdik. Elektrik ile alakalı gerekli altyapıları oluşturduk. Depremzede kardeşlerimizin daha rahat konaklayabilmesi için tüm ekipler canla başla çalışıyor. TSK ait bir çamaşır yıkama aracı burada. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Psikososyal Destek Birimi burada depremzede çocuk ve yetişkinlere yönelik destek sağlıyor. Bursa Büyükşehri Belediyesinin yemek çadırında buradaki kardeşlerimizin günde 3 öğün yemekleri sağlanmakta. İskenderun’da yaralarımızı sarmak noktasında hem devletimizin kurumları hem STK’lar hem de hayırsever insanlarımızın destekleriyle hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Elbette eksikliklerimiz var. O eksikliklerin giderilmesini de inşallah en kısa sürede tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.