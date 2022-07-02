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Gemlik Belediye’sine yeni başkan yardımcısı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde vatandaşların yakından tanıdığı 1.sınıf emekli Emniyet Müdürü Serhat Tezsever Gemlik Belediye Başkan yardımcısı oldu.

Haberde İnsan 02.07.2022, 14:58
Gemlik Belediye’sine yeni başkan yardımcısı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde vatandaşların yakından tanıdığı 1.sınıf emekli Emniyet Müdürü Serhat Tezsever Gemlik Belediye Başkan yardımcısı oldu.

Karabük Emniyet Müdürü iken 15 Temmuz darbe girişiminde yaptığı kahramanlıkları Türkiye’ye mal olan Serhat Tezsever emekli edilmişti. Gemlikli Emniyet Müdürü Tezsever’e Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan sahip çıktı. Serhat Tezsever’in Belediye Başkanı Uğur Sertaslan’ın daveti üzerine Gemlik Belediyesi’nde memur başkan yardımcısı olacağı öğrenildi.

Meslek hayatı boyunca yaptığı hizmetlerinden dolayı sayısız ödülü ve takdirnamesi bulunan Serhat Tezsever’in önümüzdeki günlerde bu göreve başlayacağı ifade edildi. Tezsever’in gelirini şehit ailelerine bıraktığı Devlet Güvenliğimiz İçinde İstihbarat adlı Emniyet Genel Müdürlüğünce tavsiye edilmiş kitabı bulunuyor.

Öte yandan Serhat Tezsever’in emekliliğe sevk edilmesi ile hukuki süreç devam ediyor.

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