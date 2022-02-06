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Geliştirdiği uygulama ile ihtiyaç fazlası ürünler kolayca "paylaşılıyor"

Başkent’te yaşayan Ahmet Çankal, ihtiyacı olan vatandaşların, ihtiyacı olan ürünü ücretsiz bir şekilde temin edebilecekleri "Paylaşıyorum" adlı uygulamayı geliştirdi. Vatandaşlar bu uygulama sayesinde kullanmadığı veya kendinde fazla bulunan eşyaları diğer vatandaşlar ile paylaşabiliyor.

Haberde İnsan 06.02.2022, 11:23
Geliştirdiği uygulama ile ihtiyaç fazlası ürünler kolayca "paylaşılıyor"

Başkent’te yaşayan Ahmet Çankal, ihtiyacı olan vatandaşların, ihtiyacı olan ürünü ücretsiz bir şekilde temin edebilecekleri "Paylaşıyorum" adlı uygulamayı geliştirdi. Vatandaşlar bu uygulama sayesinde kullanmadığı veya kendinde fazla bulunan eşyaları diğer vatandaşlar ile paylaşabiliyor.

Ankara’da yaşayan ve kendi işiyle uğraşan Ahmet Çankal, 2016 yılında başlattığı yardımlaşma hareketini uzun uğraşlar sonucunda teknolojiyle birleştirdi. Çankal, kullanmadığı eşyaları elinden çıkarmak isteyen vatandaşların, ücretsiz bir şekilde o eşyaya ihtiyacı olanlarla iletişime geçebilecekleri bir uygulama geliştirdi. Çankal bu kapsamda insanların eşyasını paylaşma imkanı bulduğu "Paylaşıyorum" uygulamasını geliştirdi. Çankal, uygulamayı yazılımcı arkadaşlarıyla birlikte geliştirerek yardımlaşma hareketini hem daha kolay hem daha ulaşılabilir hale getirdi. Ortalama 400 kişinin kullandığı ‘Paylaşıyorum’ uygulamasıyla şimdiye kadar birçok öğrenci sınavlara hazırlanmak için kitap temin etti. Bazılarıysa kullanmadığı bebek arabasını ihtiyacı olanlara verdi. Çankal, uygulamadan çıkar elde ederek ücretli satış yapanların ise engellenerek uzaklaştırıldığını söyledi.

“Bunu gruplar üzerinden kısıtlı bir alandan alıp herkese ulaşabilecek bir alana taşımak istedim”

Fikrin orijinal olmadığını, bu çalışmaların yapıldığı grupların, uygulamaların kısıtlı olduğunu belirten ve Çankal, ‘Paylaşıyorum’ uygulamasını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Çankal, “Fikir orijinal değil. Daha önce de bu sosyal medya uygulamaları, gruplar üzerinden yapılıyordu ama o grupların kullanıcı sayıları sınırlı. Fazla kullanan insan yok. 6 milyonluk Ankara’da bu grupları kullanan kişi sayısı 500 bine yakındı. 5 buçuk milyon insanın bu tür bir geri dönüşümden haberi yok. O yüzden dedim ki bir uygulama yaparak herkese ulaşabilir miyiz, 3 milyonuna ulaşabilir miyiz? İnsanların yardımlaşmasını sağlamak güzel bir şey olacak diye bunu gruplar üzerinden kısıtlı bir alandan alıp herkese ulaşabilecek bir alana taşımak istedim. Uygulamayı kullanmaya başlayan insanlar ilk önce anlamadılar” dedi.

“Sizin kime ürün vereceğinizi, kimin alacağına biz kesinlikle karışmıyoruz”

Uygulamanın içeriğinden bahseden Çankal, ürün verecek kişilere karışmadıklarını, kendileri seçtiğini ve içeride satış yapmak isteyenleri engellediklerini açıklayarak, “Sizin kime ürün vereceğinizi, kimin alacağına biz kesinlikle karışmıyoruz. Sadece içeride satış yapmak isteyenleri engelliyoruz. Çünkü bu ücretsiz bir platform. Siz yükleyin, paylaşın, oradan birkaç kişiyi seçin. Kullanan insanlar güzel bir şey olduğunu söylediler. Uygulamamızın daha ilk sürümünü yaptığımız için bazı eksikliklerimiz var. Onları da güncelleyerek kapatacağız. Genel olarak da herkes teşekkür etti, takdir etti. Biz de mutlu olduk” diye konuştu.

“Bizim amacımız gelir elde etmek değil”

Bu tür uygulamalarda gelirin reklam ve sponsor üzere olduğunu ancak kendilerinin reklam kullanmadığını söyleyen Çankal, “Bu uygulamalarda gelir reklam, sponsor üzerinedir. Bizde reklam yok. İnsanlar bıktılar reklamdan. Her tarafta reklam var. Bizim amacımız gelir elde etmek değil. Amacımız bu zor günlerde devletimiz de herkese yetişip para yardımı yapamayacağımız için insanlar kullanmadıkları eşyaları bile bir yere vererek bu şekilde birbirlerine yardımcı olsunlar. Kullanmadıkları giysi olur, tüketemedikleri fazladan gıdalar olur, çocuk eşyaları, ayakkabılar, giysiler olur. Bunları birbirlerine versinler. Bu şekilde yardımlaşalım. Biz para yardımı yapamıyorsak bile kullanmadığımız bir eşya varsa verelim, bu şekilde o eksiği ortadan kaldıralım” ifadelerini kullandı.

“Bunlar bizde fazla, neden paylaşmayalım, neden burada tozlandıralım”

Kendilerinin de ihtiyacı olanlara eşya verdiklerini, ellerinde birçok kitap, fırın gibi ürünler bulunduğunu dile getiren Ahmet Çankal, şunları söyledi:

“Şu an örnek verecek olursam bunlar arkadaşımın kitapları. Kendisi öğrencilik hayatını yeni bitirdi ve kadrolu görevine başladı. Öğrencilik hayatı boyunca almış olduğu, çözmüş olduğu kitapların hepsi burada. 1.5 metre boyunca kitaplarımız var. Bunlar burada atıl bir şekilde duruyor. Bunlara ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerimiz var. Bunlar bizde fazla, neden paylaşmayalım, neden burada tozlandıralım. Bizim amacımız rafta, kenarda, köşede, depoda bekleyen ürünleri diğer tarafta ihtiyacı olan kişilere ulaşmasını sağlamak. Buna ulaştığımızda çok güzel şeyler olacak.”

Çankal, kargo maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı ileride kargo şirketleriyle anlaşma yaparak yardımlaşmayı daha da kolay hale getireceklerini ekledi.

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