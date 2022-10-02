Gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu

Karabük’te düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Test (ÖABT) sınavı çakışan gelin, gelinliği ile birlikte nikah masasından önce sınav sırasına oturdu.

Geçtiğimiz hafta farklı oturumları yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda bu hafta da Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT oturumu yapıldı. Devlet kadrosuna yerleşmek isteyen adaylar, bugün iki oturumda sınava girdi. Sınav heyecanı yaşayan adaylardan Kübra Karataş’ın ise düğün tarihi ile ÖABT sınav tarihi aynı güne denk düştü. Hayatını Ali Selam ile birleştirecek olan gelin Kübra Karataş, gelinliğini giyerek, eline gelin çiçeği yerine sınav giriş belgesini alıp Karabük Üniversitesi’nin yolunu tuttu. Süslediği gelin arabasının önüne ‘Sınav Gelini’ yazan damat Ali Selam, nikah masasından önce eşini gelinliği ile birlikte sınava getirdi. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde İlkokul Matematik öğretmenliği için ÖABT sınavına gelinliği ile gelen Kübra Karataş’ı sınava gelen diğer adaylar ve yakınları tebrik ederek başarılar diledi.

Kübra Karataş, iki heyecanı bir arada yaşadığını ifade ederek, “Şu anda herkes bir şaşkınlık içinde bakıyorlar. İki heyecanı birlikte yaşıyorum. Sınavdan çıkınca düğüne gideceğiz. Sınav heyecanı düğün heyecanına dönüşecek. Umarım gelinlik uğurlu olur. Bizim için unutulmaz bir anı oldu. İlköğretim matematik öğretmenliği sınavına gireceğim. İnşallah hayırlısı olur” dedi.

Damat Ali Selam ise, sınav tarihi belli olmadan önce düğün tarihini aldıklarını söyleyerek, “Düğün tarihini değiştiremeyince haliyle böyle bir çakışma söz konusu oldu. Ama unutulmaz bir anı olacak bizim için ve biz de çok heyecanlıyız. Ben dışarda heyecanla eşimi bekleyeceğim. Ben ondan daha heyecanlıyım" diye konuştu.