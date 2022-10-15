Düğünde takı töreni sırasında geline takılan altın ve setlerin görüntüsü dikkat çekti. "Gelinimizi aldık" notuyla paylaşılan görüntülerde 6 kişinin elinde altın ve setleri taşıdığı görüldü.

Sosyal medyada bir düğünden paylaşılan görüntüler izlenme rekoru kırdı. "Gelinimizi aldık" notuyla paylaşılan görüntülerde 6 kişinin elinde altın ve setleri taşıdığı görülüyor. O anların görüntüsü kısa sürede büyük izlenme aldı.

Gelinin Erzincan’dan gittiği belirtilirken, düğünün hangi ilde gerçekleştiği bilinmiyor.