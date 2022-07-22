Gelin ve görümce sırt sırta verdi, ektikleri lavanta bahçesinden ilk hasat alındı

Elazığ’da merkeze bağlı Pelte köyünde sırt sırta vererek lavanta eken gelin ve görümce, 12 dönüm alan üzerine kurdukları lavanta bahçesinden ilk hasadı aldı.

Elazığ’da yaşayan ve her ikisi de 2 çocuk annesi olan Songül Apaydın ve Zuhal Gölbaşı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2021 yılında açılan tıbbi aromatik bitkiler eğitimine katıldı. Burada tıbbi bitkilere merakları artan gelin Apaydın ve görümce Gölbaşı, babalarının da desteğiyle merkeze bağlı Pelte köyünde 12 dönüm alan üzerine lavanta ekti. Bir sene olmadan ilk hasadına başlayan gelin ve görümce ilerleyen süreçte işleyerek hem ekonomik kazanç elde etmek hem de köylerine katma değer kazandırmak istiyor.

"Lavanta çok kazançlı bir bitki"

Elazığ’ın merkeze bağlı Pelte köyünde olduklarını belirten lavanta ekicisi Songül Apaydın, "Lavanta ekimini yaptık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan tıbbi aromatik bitkiler kursuna katılmıştım. Tıbbi aromatik bitkilerle orada tanıştım. Bir tanıdığımızdan lavanta hakkında bilgi aldık, o da bizi lavanta ile tanıştırdı. Lavanta ekmeye karar verdik ve 2021 yılının Kasım ayında yaklaşık 24 bin kök lavanta dikimi yaptık. Lavantalarımız da çok güzel geliştiler, şu anda ilk hasadımızı almaya başladık. Lavanta aslında çok kazançlı bir bitki, sadece yağı değil çiçek olarak, hidrosol ve lavanta balı olmak üzere çok kıymetli. Ama biz ektiğimiz ürünlerden yağ üzerine yoğunlaşmayı düşünüyoruz. Zaman ne getirir onu göreceğiz ama hedefimiz lavantanın yağıyla uğraşmak. Lavanta yağı şu an da ortalama litresi 100 eurodan başlıyor. Dış pazarlara açılınca bu fiyatlar daha da artıyor. Bizim bitkilerimiz henüz çok gençler o yüzden ilk senemizde bir beklentimiz yok ama 2 ve 3’üncü senesinde yıllık 30 ile 50 bin lira arasında bir para kazanmayı düşünüyoruz. Bu da sadece yağ konusunda görsel ve fotoğraf çekimleri de eklenince bu fiyat daha da katlanacaktır" dedi.

"Büyüklerimiz arpa ve buğday ekiyordu, biz farklı düşündük"

Katıldıkları kurslarda bilgi edindiklerini kaydeden Zuhal Gölbaşı ise "Katıldığımız kurslarla bilgilendik. Aslında biz farklı şeyler düşünüyorduk, çünkü büyüklerimiz hep arpa ve buğday ektikleri için biz gelinimizle farklı düşünerek lavanta ektik. Allah razı olsun babamız bizlere imkan sundu. 2021 Kasım ayında ekimimizi yaptık şimdi de ilk hasadımızı yapıyoruz. Lavanta uzun yıllı bir bitki inşallah burada güzel kazançlar yapacağız" diye konuştu.