Gelin ve damat son dakika oy kullandılar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Semih Çamlı, oy verme işleminin tamamlanmasına dakikalar kala geldiği sandıkta damatlığıyla oyunu kullandı. Başka bir okulda oyunu kullanan eşi ise onu gelinliğiyle okulun bahçesinde bekledi.

Safranbolu’da kuaförlük yapan Semih Çamlı ve markette kasiyerlik yapan Bahar Çamlı çifti, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için saat 16.40 sıralarında Vilayetler Birliği Ortaokulu’na geldi. Vatandaşlar, gelin ve damatlıkla gördükleri çifte ilgi gösterdi. Damat oyunu kullandıktan sonra kendisini bahçede bekleyen ve oyunu daha önce başka bir okulda kullanan eşi ile gelin arabasına binip düğün salonunun yolunu tuttu.

Semih Çamlı, "Çok şaşırdılar, çok mutlu oldular" dedi.

Bahar Çamlı ise, "Bizi görenler çok şaşırdı, düğün günümüze denk gelmesi sebebiyle tatlı telaşımızın arasında oyumuzu kullandık" diye konuştu.