Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

Silivri’de yaşayan motosiklet tutkunu Aycan ve Tarık çifti nikah törenlerine yaklaşık 100 motosikletin yer aldığı konvoyla gitti.

Silivri’de yaşayan ve motosiklet tutkunu olan Aycan ve Tarık çiftinin tutkuları düğünlerine de yansıdı. Çiftin nikah törenine süsledikleri motosikletlere binerek gitmesi renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşların meraklı bakışları arasında gelinlik ve damatlık ile süslenmiş motosikletlerle tur atan çift büyük ilgi gördü. Kale Park Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen nikah törenine kendi motosikletleri ile gelen genç çift, “İkimiz de motosikleti çok seviyoruz, ikimizi yansıtıyor. Bu yüzden kendimizi yansıtan bir şekilde gelmek istedik. İki teker herkesin bildiği gibi bir tutku, vazgeçilmiyor” dedi.