Gelin ve damada takı yerine "balık" taktı

Kahramanmaraş’ta dünya evine giren gelin ve damadın düğünündeki takı töreninde, bir balıkçı esnafı tarafından çifte alabalık takıldı.

Kahramanmaraş’ta Fatma ve Mehmet Ali Ekersular çifti hayatlarını düzenlenen düğün töreninde birleştirdi. Salona giriş yapıp oyun oynayan çift daha sonra davetlilerin hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

Düğünün son anlarında ise takı töreni gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı dünya evine giren çifte balık hediye etmek istedi. İş yerinden getirdiği alabalıkları gelin ve damadın boynuna asan balıkçı esnafı çifte mutluluk diledi. Sarı, “Biliyorsunuz düğünlerde takı takılır bizde çam sakızı çoban armağanı alabalık taktık. Çiftimize mutluluklar dileriz” dedi.

Gelin Fatma Ekersular, “Çok teşekkür ederiz anlamlı hediye için” dedi.

Damat Mehmet Ali Ekersular ise “Güzel günümüzde balık hediyesi için teşekkür ederiz iş hayatında başarılar dileriz” dedi.

Takı töreninin ardından çift, boyunlarına asılı balıklar ile beraber oynadı.