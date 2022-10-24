Gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı

Gevdan ve Gıravi aşiretinden iki gencin en mutlu gününde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten toy büyüğü Umut Akay, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diledi.

“İlk defa bir aşiret düğününe katılıyorum”

Düğüne damadın amcası Erol Abi’nin davetlisi olarak katıldığını belirten İstanbullu iş adamı Ferhat Günay ise “Daha önce hiç aşiret düğününe katılmadım. Sosyal medyada görüyordum ama bu şekilde beklemiyordum. Gevdan aşiretine davetleri için teşekkür ediyorum. Van’da bulunmaktan son derece mutluyum. Çok güzel ve eğlenceli geçiyor” dedi.

Düğüne Kosova’dan katılan Sevil Balkan da, “İlk defa bir aşiret düğününe katılıyorum. Çok muhteşem ve güzel geçiyor. Çok beğendim. Bu yörenin insanları ve düğünleri çok güzeldir” ifadelerini kullandı.