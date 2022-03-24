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Gelin geldiği tekneyle dünya turuna hazırlanıyor

Deniz sevdalısı Özkan ve Özlem Şahin çifti, Antalya’nın Finike ilçesinden denize açılacakları yelkenli ile 7 yıllık dünya turuna hazırlanıyor. Gittikleri ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşayacaklarını belirten çift, kültür elçiliği görevini üstlenecek.

Haberde İnsan 24.03.2022, 11:48
Gelin geldiği tekneyle dünya turuna hazırlanıyor

Deniz sevdalısı Özkan ve Özlem Şahin çifti, Antalya’nın Finike ilçesinden denize açılacakları yelkenli ile 7 yıllık dünya turuna hazırlanıyor. Gittikleri ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşayacaklarını belirten çift, kültür elçiliği görevini üstlenecek.

2013 yılında hayatlarını birleştiren Özkan ve Özlem Şahin çifti, evlendikleri günden bu yana yaşamlarını teknede sürdürüyor. Gürcistan’dan Suriye’ye yelkenliyle yolculuk eden en genç Türk çifti unvanına sahip Şahin çifti, 7 yıl sürecek dünya turu için hazırlıklarını 12 metrelik yelkenli tekneleri ile yapıyor. Dünya turu boyunca ‘daha az tüketmek’ mottosu ile hareket edeceklerini belirten çift, turlarında sıfır emisyon ve karbon ayak izine de dikkat çekecek. Dünya turunu sosyal medya üzerinden paylaşacak olan Şahin çifti, 9 Nisan’da Finike ilçesinden yola çıkarak mavi yolcuklarına başlayacak.

“Ekvator kuşağına gideceğiz”

Gidecekleri rota hakkında bilgi veren Özkan Şahin, “Yaklaşık 10 yıldır teknede yaşıyorum. Daha önceden baba mesleğim olan kimya sektöründeydim. 37 yaşında bazı sebeplerden dolayı işi bıraktım. Yaşamak istiyordum. Dünyayı, Türkiye’yi gezmek istiyordum. Çalışırken bunları yapamıyordum, işi bıraktım. Şu anda Gürcistan’dan Suriye sınırına kadar tüm Türkiye’nin kıyılarını dolaşmış en genç çift biziz. Adriatik’i komple bitirdik. Birçok ülkeye gittik. Şimdi de kısmet olursa 9 Nisan’da eşimle beraber dünya turuna başlayacağız. Biz Ekvator kuşağına gideceğiz. 5 ila 7 sene arasında bu turu tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.

“Midemde kelebekler uçuyor”

Çıkacakları turu düşündükçe heyecandan midesinde kelebekler uçuştuğunu belirten Özlem Ulubay Şahin ise, “9 senedir teknede yaşıyorum. Eşimle tanıştıktan sonra evlenip teknede yaşamaya başladım. Dünya turuna çıkacağız. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Nasıl hissediyorsun diye sorulunca midemde kelebekler uçuşuyor. Bu işin zor yanları var. Bunlardan birisi veda ve arkada bıraktıkların. Uzun bir süre gelmeyi düşünmüyoruz. Geride bıraktıkların oluyor. Yıllar sonra geldiğinde ne bulacağın ve tabii ki özlem ön plana çıkıyor. ’Neden yapıyorsunuz?’ dediklerinde bunu çok açıklayamıyoruz. Birçok sağlık sorunu yaşayabiliriz, şimdiden doktorlara gidiyoruz. En önemli şey psikolojik hazırlık. Teknenin hazırlıkları da çok önemli” diye konuştu.

“4 yıldır planlıyorduk”

Dünya turuna çıkmayı 4 yıldır planladıklarını belirten Özlem Şahin, “Bu kelimelere dökülecek bir şey değil. Aslında bu benim hayalimdi. Ben tekneye ilk bindiğimde hemen uzak denizlere gitme hayali içine girdim. Bu tura çıkmayı 4 yıldır planlıyorduk. Gittiğimiz turlar ve pandemi derken kısmetse bu yıl çıkacağız. Sosyal medyada bütün bu seyahatimizi paylaşmayı planlıyoruz. Dünya denizlerinde daha fazla Türk yelkenci ve Türk bayrağı dalgalansın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Daha az tüketmek üzerine bir hayat”

Çevreye verdikleri öneme değinen Özlem Şahin, “Okyanus’un en derin çukurunda bile plastik atık var. Yelkenle dünya turu yapmanın sıfır emisyon ve karbon ayak izi bırakmak adına da dikkat çeken bir unsur olduğunu düşünüyorum. Yelkende en önemli güç rüzgar. Suyu deniz suyundan elde ediyoruz. Daha az tüketmek üzerine bir hayat kurgulamaya çalışıyoruz. Dünya turu boyunca aldığım tüm plastikleri ipe çevirip onu örmek gibi bir hayalim var. 30’a yakın Türk yelkencisi dünya turunu yapıp Türkiye’ye döndü. Şu an ise devam eden iki yelkenli tekne var. Biz de üçüncü olmayı düşünüyoruz. Finike’den ‘Başka türlü yaşamak’ mottosu ile 9 Nisan’da yola çıkacağız” diye konuştu.

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