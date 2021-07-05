Gelin, damadı bekarlıktan ihraç etti

Ağrı bölgesinde Bölgesel Hakem olarak görev yapan ve aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şube Başkanı olan Muhammed Sevim, Tuğçe Kalender ile dünya evine girdi.

Özel bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine gelin ve damadın ailelerinin yanı sıra damadın hakem arkadaşları, spor camiası ve davetliler katıldı. Düğün töreninde gelin Tuğçe Kalender, futbol hakemi olan Muhammed Sevim’e kırmızı kart göstererek bekarlıktan ihraç etti. Mutlu günlerinde yanlarında sevenlerini görmekten dolayı çok memnun olduklarını dile getiren gelin Tuğçe Kalender, “Eşim, Ağrı bölgesinde Bölgesel Hakem olarak görev yapıyor. Kendisi sahalarda futbolculara kırmızı kart vererek oyundan ihraç ediyordu, bende düğünümüzde kendisine kırmızı kart vererek bekarlıktan ihraç ettim. Bu şekilde kendisine sürpriz yapmak istedim” dedi. Hakemliğin zor bir meslek olduğunu dile getiren Muhammed Sevim, düğün töreninde eşi tarafından yapılan sürpriz karşısında çok şaşırdığını ifade etti. Damat Sevim, “Eşim tarafından düğün törenimizde yapılan sürpriz beni çok şaşırttı. Futbol hakemliği gerçekten zor bir meslek. Herkese eşit mesafede durarak, adalet dağıtıyoruz. Eşimin bu mutlu günümüzde bana kırmızı kart göstererek bekarlıktan ihraç etmesi güzel bir olay oldu. Ömür boyu unutamayacağımız bir anı. Ayrıca bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm herkese teşekkür ederim” dedi.