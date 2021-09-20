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Gelin arabasını çekiciye yükleyip düğün konvoyu yaptılar

Zonguldak’ta oto kurtarıcılık yapan Murat Keskin, düğününde gelin arabası olarak ekmek teknesi olan çekicinin üzerinde gitti.

Haberde İnsan 20.09.2021, 11:30
Gelin arabasını çekiciye yükleyip düğün konvoyu yaptılar

Zonguldak’ta oto kurtarıcılık yapan Murat Keskin, düğününde gelin arabası olarak ekmek teknesi olan çekicinin üzerinde gitti.

Zonguldak’ta oto kurtarıcı işi yapan Murat Keskin yaptığı düğün arabası ile görenleri hayrete düşürdü. Keskin, gelin arabası olarak iki araç birden süsledi. Gelin aracını çekiciye yükleyen Keskin, çekiciyi de süslemeyi ihmal etmedi. Murat-Seda Keskin çifti gelin arabasıyla şehri turladı. Gelin arabasını gören çevredeki vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Şehir turunun ardından Murat-Seda Keskin çiftinin düğün arabası çekiciden indirilerek düğün salonunun önüne park edildi. Çift, düğün ile dünyaevine girdi.

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