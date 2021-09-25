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Gelin arabası olarak karavanı seçtiler

Karabük’te, dünya evine giren Olcay Karapınar(27) ve Şule Dursunlar(26) çifti gelin arabası olarak karavanı seçti.

Haberde İnsan 25.09.2021, 17:17
Gelin arabası olarak karavanı seçtiler

Karabük’te, dünya evine giren Olcay Karapınar(27) ve Şule Dursunlar(26) çifti gelin arabası olarak karavanı seçti.

Sağlık görevlisi olan Olcay Karapınar, Şule Dursunlar ile hayatını birleştirdi. Karapınar, eşinin düğünlerini Karabük’te yapmak ve babasına ait karavanı da gelin arabası yapma isteğini geri çevirmedi. Çift düğünlerine gelin arabası yaptıkları karavan ile giderken düğün konvoyunda karavanı görenler şaşkınlık yaşadı. Bulak köyünde dualarla evden çıkan Şule Karapınar eşinin direksiyon başına geçtiği karavana binerek şehir turu attı. Karapınar çifti daha sonra Yazıköy köyünde bulunan Doruk Havuzlu Konağı’nda kalabalık bir davetlinin katılımıyla düğünlerini gerçekleştirdi.

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