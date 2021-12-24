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Geleceğin yazarları Sındırgı’da yetişiyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Makbule Efe Yazarlık Akademisinde geleceğin yazarları yetişiyor.

Haberde İnsan 24.12.2021, 09:12
Geleceğin yazarları Sındırgı’da yetişiyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Makbule Efe Yazarlık Akademisinde geleceğin yazarları yetişiyor.

Belediye, kaymakamlık ve milli eğitim işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında yazar olmak isteyen, hikâyeleri seven gençlere yazar Mehtap Altan tarafından çeşitli eğitimler veriliyor. Yörük otağında verilen eğitimlerde gençlerin yazarlık konusunda nelere dikkat etmesi, konuyu nasıl ele alması ve hikâyeleri şekillenmesinde dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda eğitimler veriliyor. Altı ay sürmesi planlanan eğitimlerin sonrasında gençlerin yazdığı hikâyeler bir kitapta toplanacak.

Geçtiğimiz yıllarda da benzer bir uygulama Düvertepe YBİO öğrencileri ile gerçekleştirilmiş öğrencilerin hikâyelerinden oluşan “Öykü Tepesi“ adında bir eser ortaya konmuştu. Daha detaylı ve kapsamlı bir projenin temelleri de Makbule Efe Yazarlık Akademisi ile atıldı.

Eğitime ve hikâyelere önem veren, gençlerin her alanda tercihlerine göre kendilerini geliştirebilmeleri adına çeşitli projeler gerçekleştiren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, her fırsatta öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eşliğinde kariyer planlamasını, şehrin hikâyelerini onlara aktarıyor. Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren “ Makbule Efe Yazarlık Akademisinde otuza yakın öğrenci eğitimlere katılıyor.

Akademi sayesinde gençlerin yetenekleri ve özgüvenleri de artıyor.

Küçük yaşlardan beri yazarlığa heves ettiğini belirten öğrenci Fatma Gül Kurt, “Yazarlığa aslında çok önceden heves ediyordum, küçük yaşta başladım. Ve yazmak gerçekten çok rahatlatıyor. Mesela insanlarla tartışmak yerine yazmayı gerçekten çok alışkanlık haline getirdim. Ama bu duygunun mesela dışarı aktaramıyordum ya da insanların nasıl yazar olabileceğimi ya da yazmayı sevmeyi insanlara bir türlü ulaştıramıyordum. Mesela bu atölyeyi duyduğumda ilk hocalarımız gelip bize anlattığında dedim ki tamam dedim bu senin için bir fırsat artık sen mesela duygularını anlatabilirsin. Yani en azından kitap çıkaramasan bile kendini ifade etmek için bir fırsat dedim. Yazarlığı öğrenmek için işte buraya geldik. Mehtap ablamız hocamız bizim gibi bir sürü arkadaş benim gibi. Sıcak bir ortam samimi bir ortam ve gerçekten ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel buldum ve bence birçok yerde de yapılmalı“ dedi.

Sındırgı’da daha önce de farklı projeler gerçekleştirdiklerini belirten yazar Mehtap Altan, “Bu ikinci projemiz. Geçen sene Sındırgı’nın köylerini dolaşıp insanlarına dair, topraklarına dair öykülerini yazdık. Bu defa gençleriyle yazarlık atölyesi projesi ile bir araya geldik. Sındırgı’da yazmaya meyilli okumaya meyilli Edebiyata meyilli öğrencileriyle buluştuk. Sanırım bir 6 aylık güzel bir çalışma olacak. Geçen hafta ilk dersimizi gerçekleştirdik. Bu ikinci dersimiz. Güzel şeyler olacak. Onun sinyalini aldık. Bakalım“ dedi.

Öğrenci Yasemin Yıldırım ise, “Böyle bir proje olduğunu geçen yıl bahsetmişlerdi, fakat pandemiden dolayı ilk dersimizde sadece açılışımızı yapabilmiştik hatta. Bunun devamı oldu, güzel bir şeyler çıkacağından emindik. 12. zınıflar için konuşmam gerekirse içimizdeki stresi kaleme vurmak, o kalemle kağıda aktarmak adına güzel bir şey oldu. Güzel bir proje olduğunu güzel başladığımızı ve güzel bir şekilde son bulacağını düşünüyorum” dedi.

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