Geleceğin polisleri bu parkurda yetişiyor

Elazığ’da yüzlerce genç, kurulan parkurlarda polislik sınavına hazırlıyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin (POMEM) 13 bin polis memuru alımı yapılacağını açıklamasının ardından Elazığ’da polis adayları çalışmalarına başladı. Haftanın 7 gününü hazırlanarak geçiren adaylar, sınav günü zorlu parkurda başarılı olmanın hayalini kuruyor. Uzman antrenörler gözetiminde hazırlık yapan adaylar, parkuru en kısa sürede tamamlayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

“İlimiz çok önemli simalar yetiştirmiştir”

Polis alım takviminin açıklanmasının ardından Elazığ genelinde çok büyük bir katılım olduğunu belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Sağlam, “Bölgemizde en çok tercih edilen parkur hazırlık merkezi olmanın da gururunu yaşıyoruz. İlimiz çok önemli simalar yetiştirmiştir. Özellikle Fethi Sekin gibi şehitlerimiz var. Bunlar bizi hep gururlandırıyor. Bu noktada ilimiz gençliği de polislik mesleğine çok çok duyarlı ve bu duyarlılığı da parkur hazırlıklarında sürdürüyor. Adaylar zorluklar ve sakatlıklar yaşıyorlar ama tek hedefleri var o da polis üniformasını giyebilmek. Çalışmalarımız belirli dönem aralıklarında oluyor. Çünkü polis akademisi sınavları her yıl muhakkak yapılıyor ve bizler de çalışmalarımızı bu planlamaya göre yapıyoruz” dedi.

“Gençlerimiz polislik ve askerlik mesleğini çok fazla istiyor”

Haftanın 7 günü çalıştıklarını ifade eden Sağlam, “Genellikle polislik hazırlık çalışmalarımız Ağustos ayının sonunda başlar. Aralık ayının sonu ve ocak ayı içerisinde olan sınavlara yetiştirmek üzere yıllık plan içerisinde süregelir. Ülkemizde kolluk güçlerine son 3-4 yıldır muazzam bir katılım ve istek var. Gençlerimiz polislik ve askerlik mesleğini çok fazla istiyor. Bizler de bu noktada genç kardeşlerimize destek oluyoruz, tabi ki zor bir serüven içerisinde hazırlık yapıyorlar. Parkur bütün motorik özellikleri kapsayan bir durum. Özellikle sek sek tahtası var, lastik etabı var. Lastiklerin içerisine basıp geçme, ağırlık taşıma var ayrıca bu ağırlık taşıma çok zor. Bu kadınlarda 20 kilogram erkeklerde ise 30 kilogram ağırlığındadır. Parkurda top dokunuşu, minderde takla etabı ardından çapraz slalom ve alttan, üstten etabı var. Dolayısıyla bu kadar uzun bir parkuru kısa bir süre içerisinde yapman gerekecek. Senden istenilen de bu ve bu doğrultuda çalışmak biraz da bize performans sporunu gösteriyor. Çok hızlı bir şekilde 40 saniye boyunca hiç durmadan yüzde yüz tempoyla koşacaksın. Çok sıkı çalışıyoruz. Elazığ’da Zirve BESYO POMEM Parkur olarak 2016 yılından itibaren çok profesyonel yapıyı ilimize kazandırdık. 28. dönemde öğrencilerimiz Malatya POMEM okulunda en iyi kadın ve en iyi erkek derecesini çıkarmışlardı. Bu bizi çok gururlandırmıştı. Malatya’da Elazığ rüzgarı olarak adlandırılmıştı. Özellikle kros antrenmanları yapıyoruz. Haftanın 7 günü sabah kros, akşam da parkur çalışıyoruz. Sabah ve akşam çalışıyoruz çok fazla emek veriyoruz. Bu emeğimizin karşılığını da sınavlarda parkur saniyelerinde aldığımız derecelerle görünce ve bu arkadaşlarımızın sözlü mülakatta başarıyla kazandığını görünce bütün yorgunluk geçiyor” diye konuştu.

Spor salonunda sınava hazırlanan adaylardan Emre Gökçe, “29. dönem POMEM adayı olarak bu sene için çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Mustafa ve Harun hoca hepsi bizimle tek tek ilgileniyor. Sabah grubu olarak geliyoruz, parkur çalışmalarımız akşama kadar devam ediyor. Hafta sonu olsun hafta içi olsun çalışıyoruz. Sabah saat 6’da uyanıyoruz kros için Kültür Parkta parkur için ise salonda çalışıyoruz. Çok sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Yaklaşık olarak 4 aydır çalışıyoruz hayalimiz polis olmak, biz bu işe gönül verdik. Hayalimizi inşallah gerçekleştiririz. Elazığ halkı olarak biz polisliğe biraz daha yakınız. Kim emek veriyorsa hedeflerine ulaşır” şeklinde konuştu.