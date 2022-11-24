Geleceğin havacılarını yetiştiriyorlar

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli olan, farklı proje ve yarışmalarda derece kazanan öğretmenler, havacılık sektörüne başarılı öğrenciler kazandırıyor.

Türkiye’nin en önemli havacılık liselerinden biri olarak bilinen Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık sektörü üzerine önemli çalışmalar yapıyor. Geleceğin havacılarının yetiştirildiği lisedeki öğretmenler ise öğrencileriyle beraber yaptıkları proje ve çalışmalarla, ulusal ve uluslararası başarılar elde ediyor. TEKNOFEST yarışmaları ve e-Twinning projeleri gibi farklı alanlarda öğrencileriyle derece elde eden öğretmenler, hem gençlerin etkili şekilde öğrenmesini sağlıyor hem de deneyimlerini paylaşma imkânı buluyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde de okulda öğrencileri ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren öğretmenler, mesleğin önemine de vurgu yapıyor.

“Öğrencilerimi güçlü ve zayıf yönleriyle hepsini kucaklıyorum”

Yaklaşık 16 yıldır İngilizce öğretmenliği yaptığını dile getiren Sevgi Sağlam, ‘Medya Okuryazarlığı Ve Dezenformasyon Kategorisi’nde elde ettikleri e-Twinning projesindeki Türkiye birinciliği hakkında konuşarak, “Tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. 16 yıldır bu mesleği yapıyorum. Elde ettiğimiz başarı ödülü MEB tarafından verildi. Projede; Romanya, Tunus, Sırbistan’dan 80 öğrenci ve 12 öğretmenle birlikte çalıştık. Bence öğrenen öğretmen olmak çok önemli. Bu işi severek yapmak çok önemli. Öğrencilerimi güçlü ve zayıf yönleriyle hepsini kucaklıyorum. Eğitim-öğretimi sınıf duvarları dışına taşıdık, ülke sınırları dışına taşıdık. Öğrencilerimize farklı bakış açıları kazandırdık. Ben inanıyorum ki onlar da kendi güçlü yönlerini keşfettiler” ifadelerine yer verdi.

“Öğretmenlik insanın hayatına dokunan bir meslek”

TEKNOFEST’te yaptıkları projelerle kazandıkları Türkiye derecelerine değinen Uçak Bakım Öğretmeni Hamit Yılmaz, öğretmenlik mesleğinin öneminden bahsederek, “Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’te sabit kanat İHA yarışmasında Türkiye birincisi olduk. Yine aynı yıl TÜBİTAK yarışmasında Türkiye ikincisi olduk. Bu yıl da TEKNOFEST Kutup Araştırmaları Yarışması’nda Türkiye ikincisi olduk. Peş peşe başarılar elde ettik. Öğretmenlik bence günümüzdeki en kutsal mesleklerden bir tanesi. Öğretmenin işi makine ya da kağıtla kalemle değil, onun işi insanla. Öğretmenlik insanın hayatına dokunan bir meslek. Çocukların hayatlarına yapmış olduğumuz olumlu ya da olumsuz tesirler onlarla birlikte çevrelerini ve geleceğini de etkiliyor. O yüzden sorumluluğu çok büyük olan bir meslek. Bu sorumluluğun altından kalkabilmek adına biz de fedakarca çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

“Yılın her anında doğrudan aktif olarak çalışılan bir meslek”

Lisede görevli Uçak Bakım Öğretmeni Gürsel Deniz ise hem projelerin öğrenciler için öneminden hem de 24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında açıklamalarda bulunarak, “Okulumuz TEKNOFEST, TÜBİTAK, MEB’in düzenlemiş olduğu robot yarışmalarına katılım gösteriyor. 2022 yılında TEKNOFEST’te Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’nda üçüncülük kazandı. Yapmış olduğumuz meslek, insana ve onların hayatlarına dokunan bir meslek. Yılın her anında doğrudan aktif olarak çalışılan bir meslek. Ben bugüne dek ülkemiz ve insanlarımız adına emek vermiş, bilgi aktarımı sağlamış tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.