Gediz’den deprem bölgesine 10 bin köy ekmeği

Kütahya’nın Gediz ilçesinde köylüler tarafından yapılan ekmekler deprem bölgesine ulaştırılacak.

Yaşanan deprem felaketi sonrası bütün imkânlarını seferber eden Gedizliler deprem bölgesine gönderilmek üzere yaklaşık 10 bin ekmek üretildi. İlçeye bağlı köylerde, köylüler tarafından köy fırınlarında üretilen ve yörede köy ekmeği olarak bilinen ekmekler Gediz Kaymakamlığı koordinesinde toplanmaya başladı.

Gediz’in tek yürek afet bölgesinin yanında olduğunu belirten Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere ilçemize bağlı köylüler tarafından ekmek yapıldı. Bu ekmekler uzun süre dayanıyor. Ekmeklerimizi bölgeye gidecek yardım tırlarımızla göndereceğiz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız afet bölgesindeki vatandaşlarımızla” ifadelerini kullandı.