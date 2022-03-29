Gediz depreminde ölenler anıldı

Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından, 28 Mart 1970’te yaşanan Gediz depreminin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için Ulu Camiinde öğle namazından önce Mevlid-i Şerif okutularak, helva ikramında bulunuldu.

28 Mart 1970 Gediz depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için her yıl mevlit okuttuklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Her aileden bir insanımızı kaybettiğimiz o günün yıldönümünde ebediyete intikal eden vatandaşlarımız için Ulucami de Mevlid-i Şerif kıraat olunarak, gelen vatandaşlarımıza helva ikramında bulunuldu” dedi.

Başkan Akçadurak, “28 Mart 1970 Gediz Depreminin 52. yıldönümünde depremde yaşamını yitirerek ebediyete intikal eden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyor, Cenab-ı Allah’tan aziz Milletimize bu tür felaketleri bir daha yaşatmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gediz’de 28 Mart 1970 tarihinde 7.2 şiddetinde deprem meydana gelmiş bin 86 kişi hayatını kaybetmiş, bin 260 kişi de yaralanmıştı.