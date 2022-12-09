Geçtiğimiz yıl 12 ülkede insan hakları ihlalleriyle ilgili 548 haber yer aldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, hazırladıkları “Uluslararası Medyada Ülkelerin İnsan Hakları İhlalleri 2021 Raporu”na göre, 2021 yılında özellikle Batı ülkeleri olmak üzere 12 ülkede insan hakları ihlalleriyle ilgili 548 haber yer aldığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta ve Hamza Dağ, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca hazırlanan “Uluslararası Medyada Ülkelerin İnsan Hakları İhlalleri 2021 Raporu”na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Usta, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın insan haklarına yer verilen konuşmasını içeren "İnsan Hakları Bildirgesi" başlıklı videoyu izlettikten sonra raporun içeriğini anlatan bir sunum yaptı.

Batı ülkelerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla raporun hazırlandığını söyleyen Usta, şunları kaydetti:

“Türkiye hakkında rapor yazıp rapor hazırlayan ülkelerin kendi ülkelerinde yaşanan sorunlara karşı ne kadar duyarsız olduklarını ve bu duyarsızlıklarının da aslında dünya tarafından sessiz bir şekilde üstünün örtüldüğünü, bizimse bunun farkında olduğumuzu ve bunu da artık bir ayna tutarak kendilerini ifade etmemiz gerektiği düşüncesiyle ve anlayışıyla hazırladığımızı paylaşmak isterim. Önemli, çünkü insan haklarının çifte standardı olmaz, tek bir standardı olması gerekir. Eğer bir çifte standartla karşılaşıyorsanız burada temel ihlali yapmış ve başlatmış oluyorsunuz.”

Uluslararası kurumların yaptığı çalışmalarla benzer raporlar hazırlandığını ancak bazı ülkelerin kendi insan hakları ihlallerinin bu raporlarda yer almadığını fark ettiklerini dile getiren Usta, raporda ele alınan 12 ülkenin haber kaynaklarını inceleyerek özenli bir araştırma yapıldığını not düştü.

“AB’nin harekete geçmemesi birçok kuruluşun raporlarında yer aldı”

Geçtiğimiz yıl İslam düşmanlığının aratarak yükseldiğini belirten Usta, “Özellikle korona virüs sonrasında kısıtlamalar nedeniyle fizikler olarak hayatın daraldığı dönemde maalesef ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığının artarak yükseldiğini hem Avrupa’da hem ABD’de ve İsrail’de 2021’de arttığını ve hız kesmeden devam ettiğini gözlemledik. Özellikle Yunanistan’ın başı çektiği Avrupa, sığınmacıları şiddet kullanarak hukuka aykırı şekilde geri itti. Soyarak, cüzdanını alarak ve işkence ederek sınırı geçmelerine engel oldular. Buna karşın AB’nin harekete geçmemesi, insan hakları ve sığınmacı hakları konusunda çalışan birçok kuruluşun raporlarında yer aldı” diye konuştu.

Usta, bir araştırmada Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarının yalnızca yüzde 17’sinin belgelendiğini alıntıladı.

“Raporumuzda 12 ülkeyle ilgili 548 haberi göreceksiniz”

Raporda yer verilen 12 ülkenin Batı ülkeleri olduğunu kaydeden Usta, “Özellikle Avrupa’da basın ve ifade özgürlüğü, İslam düşmanlığı, ırkçılık, göçmenler ve polis şiddeti başlıklarında insan hakları ihlallerini ön plana çıkmaktadır. Raporumuzda 12 ülkeyle ilgili 548 haberi göreceksiniz. ABD, Fransa, Hollanda, İsviçre, Almanya, İsveç, Yunanistan, Kanada, İngiltere, İsrail, Avusturya ve Finlandiya’dan oluşmakta” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın ve Batı’nın Yunanistan üzerinden insan hakları ihlali konusundaki sessizliğini bozması gerektiğini belirten Usta, uluslararası kuruluşların bu konudaki sessizliğini daha da artacağının endişesi içerisinde olduklarını kaydetti.

Usta, hazırlıklarına başlanan 2022 raporunda insan hakları ihlallerinin azalmadığını, aksine daha da arttığını dile getirdi.

“2022 raporuyla birlikte değişimleri göreceğimizi düşünüyorum”

2021 raporunda geniş yer ayrılan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecinde terör örgütü ülkelerine karşı yapılan haberlerde gerileme olup olmadığıyla ilgili de konuşan Usta, “2021 yılında bu konular hiç gündeme gelmemiş veya getirilmemiş. Bunlar bir ülkenin kendi özgürlükleri açısından gördüğü bir normal destek olarak değerlendirilmiş hep. NATO sürecinde gelinen noktayla birlikte onlar da bu işin farkına varmış durumdalar ya da farkına vardıkları şeyin artık geri dönülmesi noktasındaki kararlı tutumu görmüş durumdalar. 2022 raporuyla birlikte değişimleri göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Uluslararası medyanın yaşananları görmezden geldiğini hepimiz biliyoruz”

İnsan hakları ihlallerinin görmezden gelindiğini not düşen Dağ ise şöyle konuştu:

“Özellikle Avrupa’nın göçmenler ve az olarak görünen gruplarla, İsrail’in Filistin topraklarındaki Müslümanlar konusundaki ötekileştirici, görmezden gelinen ve şiddeti bir enstrüman olarak kullanan anlayışı, insan haklarına ve insanlık onuruna karşı yapılmış güçlü bir hak ihlali olarak önümüzde net bir şekilde durmaktadır. Medya ise toplumun doğru ve teyitli habere şeffaf ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmesi noktasında önem arz eden bir görev üstlenmektedir. Uluslararası medyanın yaşananları görmezden geldiğini hepimiz biliyoruz.’’

“Bizim mücadelemiz mazlumun mücadelesidir”

“Türkiye’nin uluslararası hüviyet kazanmış medya kuruluşları vasıtasıyla, tüm dünyaya şeffaf ve güçlü bir şekilde yansıtmaya gayret ettiği mücadele, her türlü zalimliğe karşıdır’’ diyen Dağ, "İnsan hakları ile demokrasi konusunda hiç kimseye laf söylettirmeyen Avrupa, insanlık sınavında sınıfta kalmıştır. İnsanlık konusunda dünyaya örnek olacak bir tutum ortaya koyan Türkiye’ye Avrupa’nın ders vermesi mümkün değildir. Çünkü bu konuda Avrupa’nın ve Batı’nın sicili bozuktur. Bizim mücadelemiz mazlumun hakkını gasp etmeye mail eden her türlü zulmün karşısında olmanın ve bu zulmü dünyaya haykırmanın mücadelesidir" açıklamasında bulundu.