Geçmişin aynası yaşlılardan gençlere altın değerinde nasihatler

Geçmiş ile gelecek arasında köprü olan yaşlılar, ’gençliğinizin kıymetini bilin’ diyerek yeni nesile çağrıda bulundu.

Yaşamları boyunca hayatlarına hüzün, acı, mutluluk ve birçok anı sığdıran yaşlılar, eşlerinin vefatının ardından sevdiklerine yük olmama düşüncesiyle hayatlarının geri kalan kısmını huzurevinde geçirmeye karar verdi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla anılarını paylaşan huzurevi sakinleri, gençlik yıllarına büyük özlem duyuyor. Burada güzel dostluklar kurarak birlikte çeşitli etkinliklere katılan huzurevi sakinleri, yeni nesle gençliğin kıymetini bilme çağrısında bulunarak, birbirine saygının çok önemli olduğunu belirtti.

Çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçiren huzurevi sakinlerinden bazıları bocce turnuvalarına hazırlanıyor, bazıları şiir okuyor, bazıları şarkı söylüyor, bazıları ise atölye çalışmalarına katılarak burada eski eşyalara can veriyor ve el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarıyor. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren 96 yaşındaki Murat Çetin, şiir okuyarak gençliğini yad ederken, 76 yaşındaki Sabri Küloen ise söylediği şarkılarla kimi zaman duygulandırıyor kimi zaman ise eğlendiriyor.

"Gençliğin kıymetini bilsinler"

15 yıldan beri huzurevinde kaldığını söyleyen 96 yaşındaki Murat Çetin,"Gençliğimde çok şeyler yaptım ama dön dolaş gene aynı yer. 4 çocuğum var. 6 torun, 6 da torun torunu var. Gençlere güzel geçinmelerini ve kavga etmemelerini tavsiye ederim. Gençliğin kıymetini bilsinler her şey gençlikte olur" dedi.

6 yıldır huzurevinde kalan ve çok mutlu olduğunu söyleyen 76 yaşındaki Sabri Küloen, bocce takımında oynadığını ve müzikle uğraştığını ifade etti.

"Bir ev geçindirecek düzeye gelmeden evlenmesinler"

Emeklilik yıllarında yalnız kaldığını ve yatağa düşmeden huzurevinde kalmaya karar verdiğini söyleyen 74 yaşındaki Dağıstan Ergün, "En çok İlkokulda çocuklarla oynadığımız saklambaçlar, yüksük saklamalar ve bir de babalarımız bir şey aldığında bayramlıklarımızı yatak üstü yapmayı çok özledim. Gençlere tavsiyem ilk önce tütün ve alkol mamulleri kullanmasınlar. Okumak istiyorlarsa lise çağında olmak istedikleri mesleği seçerek disiplinli çalışarak yoluna devam etsinler. Bir ev geçindirecek düzeye gelmeden evlenmesinler. Huzurevinde bocce takımı var orda oyun oynuyorum kaptanım. Bazı programlara katılıyorum. Şarkı söyleyen arkadaşları dinliyoruz. Kendimizi böyle avutuyoruz" dedi.