Gecekondusu ‘yeşil alan’ yapılacağı için yıkılan engelli adamdan Çankaya Belediyesine tepki: “Ben nerede yaşayacağım”

Ankara’da yaşayan yüzde 91 görme engelli Dursun Dadaşlar, Çankaya’da yaşadığı gecekondunun yerine ‘yeşil alan’ yapılacağı gerekçesiyle tahliye edildiğini iddia etti. Geçinmekte zorlandığını ve zor şartlar altında yaşadığını söyleyen Dadaşlar, yıkılan evinin karşılığında ise hiçbir şey alamadığını belirterek, Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.

Çankaya’nın Çiğdem Mahallesi 1587. Sokak’ta bulunan gecekondu evinden 2 yıl önce tahliye edildiğini ileri süren yüzde 91 görme engelli Dursun Dadaşlar (52), çaresiz kaldığını belirterek, Çankaya Belediyesine tepki gösterdi. Evinin yerine ‘yeşil alan’ yapılacağı için tahliye edildiğini iddia eden ve bu durum yüzünden kirada yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Dadaşlar, geçinmekte ve yaşamını sürdürmekte çok zorluk çektiğini aktardı. Tepkisini göstermek için ilaçlarını kullanmamaya ve açlık grevine başladığını ifade eden Dadaşlar, yıkılan evinin karşılığında hiçbir şey alamadığını dile getirdi.

“Bir engelliyi kapının önüne koymak mıdır helalleşmek?”

Durumun sorumlusu olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gösteren Dadaşlar, “Babamı 1991 senesinde kaybettim. Ondan kalan evimde oturuyordum. Çankaya Belediyesi evlere tebligat göndererek, ‘biz buraları yıkacağız boşaltın’ dediler. 22 Kasım’da yıkacaklarını bildirdiler. Görme engelli olduğum için aldığım bin 840 lira ile geçinmeye çalışıyorum. Evim kira, bin lira kira ödüyorum. Şu anda perişan durumdayım. 2 gündür de açlık grevi yapıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, ‘halkımla helalleşmek istiyorum’ diyor. Halkla helalleşmek bu mu? Bir engelliyi kapının önüne koymak mıdır helalleşmek?” dedi.

“Benim engelli haklarımı verin”

Haklarını alamadığını söyleyen Dadaşlar, “CHP döneminde elimden yaşama ve barınma haklarım alındığı için beni Türk vatandaşlığından çıkarmalarını istiyorum. Ben bin 840 lira ile geçinemiyorum. Balon satmaya başladım, balonlarımı elimden aldılar. Hep patlatmışlar, delik deşik etmişler. Benim engelli haklarımı verin. Enkaz paramı vermediler. Arsama karşılık arsa vermediler. Neden yıkacaksınız diye sorduğumda, ‘burası yeşil alan’ diyorlar. Ben engelliyim, barınacak yerim yok deyince, ‘bizi ilgilendirmez, burayı boşaltacaksınız’ diyorlar. Ben bu haldeyken ne yapacağım? Eğer evimi yıkarlarsa ben de oraya gidip benzinle kendimi yakacağım” ifadelerini kullandı.

“Bütün ilaçlarımı attım, kullanmıyorum”

Zor şartlar altında yaşadığını belirten Dadaşlar, “Ben 1969’dan beri o evde yaşıyorum. Yaklaşık 2 sene önce tahliye etmişlerdi beni. Bu ev vefat eden babamın üzerineydi. Mirasçısı olarak ben ve kardeşlerim vardı. Kardeşlerim de tüm haklarını bana devretmişti. Şu anda Sincan Belediyesinden, kaymakamlıktan ve komşularımdan gelen yardımlarla geçiniyorum. Yüzde 91 görme engelliyim. Aynı zamanda da diyabet hastasıyım. Bu olaydan dolayı da bütün ilaçlarımı attım, kullanmıyorum. Ölene kadar da devam edeceğim. Ya bana barınabileceğim bir ev versinler, ya enkaz paramı versinler ya da arsama karşılık arsa versinler. Halkımdan destek istiyorum” şeklinde konuştu.