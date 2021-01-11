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Gece pazarı değil, giysi kumbarasında araba anahtarı arama telaşı
Antalya’da giysi kumbarasına attıkları kıyafetlerinin içinde arabanın anahtarını unutan kişi, kumbarayı açıp yüzlerce kıyafetin içerisinden anahtarını bulmaya başardı. Gençlerin anahtarı arama görüntüsü ise pazarlardaki giyim tezgahlarını akla getirdi.
Haberde İnsan 11.01.2021, 14:27
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Antalya’da giysi kumbarasına attıkları kıyafetlerinin içinde arabanın anahtarını unutan kişi, kumbarayı açıp yüzlerce kıyafetin içerisinden anahtarını bulmaya başardı. Gençlerin anahtarı arama görüntüsü ise pazarlardaki giyim tezgahlarını akla getirdi.
Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesinde gece saatlerinde bir kişi, eski kıyafetlerini belediyeye ait giysi kumbarasın attı. Ardından attığı kıyafetin içerisinde arabasının anahtarını unuttuğunu fark eden genç, arkadaşlarıyla birlikte apar topar giysi kumbarasına gitti. Kumbaranın açılmasıyla birlikte yüzlerce kıyafetin arasında anahtar arama çalışması başladı. Gençler uzun uğraş sonucu kıyafeti bulup cebindeki anahtara kavuştu.Gençlerin anahtarı arama görüntüsü ise pazarlardaki giyim tezgahlarını akla getirdi.
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