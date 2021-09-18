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Gazze’de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi

Gazze’de bir grup ressam, 6 Eylül’de İsrail’deki hapishanelerden kaçan Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı olarak resimlerini duvara çizdi.

Haberde İnsan 18.09.2021, 22:04
Gazze’de İsrail hapishanelerinden kaçan Filistinlilerin yüzleri duvara resmedildi

Gazze’de bir grup ressam, 6 Eylül’de İsrail’deki hapishanelerden kaçan Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı olarak resimlerini duvara çizdi.

Gazze’de İslami Cihad Hareketi’nin çağırısı üzerine İsrail’deki hapishanelerden kaçan mahkumların yüzleri El-Abbas kavşağı üzerinde bir duvara resmedildi. İsrail’deki yüksek güvenlikli Gilboa, Zakaria al-Zubaidi ve Mahmoud Ardah hapishanelerinden kaçan çok sayıda Filistinli mahkumun yüzlerinin çizildiği resimlerin yer aldığı uzunluğu 40, eni ise 3 metre olan duvara dikenli kaktüslerin arkasından kaşık tutan bir elin çıkışı da resmedildi. Resimlerin arka planında Eylül’ün başlarında 6 Filistinlinin kaçtığı Gilbao Hapishanesi’nin duvarları da yer alırken, çizimde 6 mahkumun kaçtığı tünele bakarken 2 İsrail polisi de bulunuyor. Söz konusu duvar resimleriyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ve dayanışma mesajı gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan, Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül’de sabah saatlerinde, İsrail’in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi’nden tünel kazarak kaçmıştı. Hapishaneden kaçan 6 Filistinliden 4’ü yakalanmıştı.

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