Türkiye’de 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6’lık depremlerde yıkının en çok olduğu Hatay’da çalışma gerçekleştiren ve ilçeye dönüş yapan Gazipaşa Arama Kurtarma Ekibi, Adıyaman’a gitti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdüren Gazipaşa Arama Kurtarma Ekibi, Hatay’da yapılan çalışmaların ardından ilçeye dönmüştü. Deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermek için şimdi de Adıyaman’a giden ekip, burada vatandaşların yardımına koşuyor. Bölgede devam eden çadır kent oluşturma çalışmalarına destek olan Gazipaşa Arama Kurtarma Ekibi, bir yandan da devam eden yemek, gıda, giyim yardımlarının dağıtımına yardımcı oluyor. Ekibin, bir süre Adıyaman’da kalıp, bölgedeki çalışmalara destek vereceği kaydedildi.