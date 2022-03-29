Gaziosmanpaşa’da temizlik işçisinden örnek davranış

Gaziosmanpaşa’da temizlik işçisi tarafından yol kenarında bulunan mont ve içindeki kişisel eşyalar, belediye ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Montundan ümidini kaybettiğini söyleyen lise öğrencisi, “Cebimdeki kimliğimden okulda olduğumu öğrenip getirmişler, çok teşekkür ederim” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak görev yapan Ahmet Keskin, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Yıldırım Bayazıt Sokak’ta çalıştığı sırada yol kenarında mont buldu. Montun cebinde cüzdan olduğunu fark eden Keskin, montu ve cüzdanı sahibine ulaştırmak için harekete geçti. Cüzdandaki kimlik ve öğrenci belgesinden montun sahibinin, Şehit Gökhan Topçu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Sude Savak olduğu anlaşıldı. Ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, öğrencinin okuluna giderek, montu ve cüzdanı sahibine teslim etti. Belediye ekiplerini karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Savak, örnek davranışlarından dolayı temizlik görevlilerine ve Gaziosmanpaşa Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Montuna ve kişisel eşyalarına yeniden kavuşan Savak, "Bir kaç gün önce montumu kaybetmiştim. Aşırı şekilde üzülmüştüm, içinde kimliğim, gözlüğüm, cüzdanım gibi eşyalarım vardı. Hiç beklemiyordum böyle bir şey hatta yeni kimlik çıkarmaya, yeni gözlük bakmaya falan başlamıştım. Çok şaşırdım. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne ve temizlik görevlilerine çok teşekkürlerimi sunuyorum, çok sağ olun" dedi.