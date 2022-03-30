Gaziosmanpaşa’da 5 bin aileye "Bizim Esnaf Alışveriş Kartı” dağıtıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde “Bizim Esnaf Alışveriş Kartı” projesini hayata geçirdi.

Proje için düzenlenen programa, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak her biri 300 liralık alışveriş kartları 5 bin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

"İlk etapta 1,5 milyon lira ile kampanyayı başlattık"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bu ramazan Gaziosmanpaşalıları farklı bir çalışmayla buluşturuyoruz. ’Bizim Esnaf Alışveriş Kartı’ adını verdiğimiz çalışmada amacımız vatandaşlarımıza desteğin yanı sıra mahalle bakkallarına katkı sağlamak. Bir amacımız ise o ihtiyaç sahibi insanlarımızı bu marketlere alışveriş için teşvik etmek. İlk etapta 1,5 milyon lira ile kampanyayı başlattık. Burada 330 bakkalımız var. Bu bakkalımıza 300 liralık alışveriş kartı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın alışveriş yapmasının startını verdik. Bütün hayırseverlere de en azından bu kampanyaya destek vermeleri için çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.

"Gerçekten memnun kalabileceğimiz bir proje"

Projeyi beğendiğini dile getiren bakkal sahibi Habibe Batur, "Güzel bir proje. Gerçekten memnun kalabileceğimiz bir proje. İhtiyaç sahibi insanlar için olması gereken projelerden bir tanesiydi. Teşekkür ederim her şey için" dedi. Bir başka market sahibi Fatma Mutlu ise Gaziosmanpaşa Belediye Başkanına teşekkür ederek, "Çok iyi düşünülmüş. Her türlü imkânlar sağlandığı için ben çok beğendim. Halk adına da kendi adıma da çok sevindim. Başkanımız çok güzel düşünmüş. Sağ olsun" diye konuştu.