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Gaziler ve şehit ailelerinden TBMM önünde "Türkkan" eylemi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın bir şehit yakınına hakaret etmesini TBMM önünde protesto etti.

Haberde İnsan 11.11.2021, 14:09
Gaziler ve şehit ailelerinden TBMM önünde "Türkkan" eylemi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın bir şehit yakınına hakaret etmesini TBMM önünde protesto etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyesi 300 kişilik grup, Lütfü Türkkan’ın bir şehidin kardeşine hakaret etmesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya Kapısı önünde toplandı. “Ha Karayılan ha Türkkan”, “Milletin meclisinde PKK’ya sırtını yaslayan vekil istemiyoruz” ve “Ha PKK’nın sıktığı kurşun ha Lütfü Türkkan’ın ettiği küfür” yazılı pankartlar açan grup, “Şehitler burada Lütfü nerede” sloganı attı. Yapılan yürüyüşün ardından grup adına konuşan TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, Türk tarihinin geçmişten bugüne gurur duyulan zaferlerle dolu olduğunu dile getirerek, “Bu zaferleri, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizin varlığına borçluyuz” dedi.

“İradesini Kandil ve Pensilvanya’ya ipotek ettirenler aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmadıkça çıldırmışlardır”

Son günlerde Lütfü Türkkan tarafından bir şehit yakınına yapılan sözlü davranışı Türkiye’de hiç kimsenin hoş göremeyeceğini ifade eden Aylar, “İradesini Kandil ve Pensilvanya’ya ipotek ettirenler aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmadıkça çıldırmışlardır. Şehit ailelerine küfredecek kadar alçalmışlardır” diye konuştu.

Aylar, TÜGŞAV olarak Lütfü Türkkan’ın eylemini şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini dile getirdi. Lütfi Türkkan’ın TBMM üyesi olmasının utanç verici olduğunu söyleyen Aylar, “Grup başkanvekilliğinden istifa etmesi yetmez. Önce Türkkan olan soyadını değiştirmeli ve sonra da milletvekilliğinden geciktirilmeksizin istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.

“Son nefesimize kadar bu çirkin söylem ve eylemi her platformda dillendirecek ve protestolarımızı sokaklarda yapmaya devam edeceğiz”

Aylar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Aziz Türk milleti sabırlıdır, hoşgörülüdür, ferasetlidir, sağduyuludur ama şehidine, gazisine uzanacak her türlü kirli dili ve eli asla bağışlamayacaktır. Şehit ailesine karşı kullanılan söz konusu dil ve söylem milletin vicdanında mahkum edilmiş bu hadise, tarihimize kara bir leke olarak düşmüştür. Şehit ve gazi aileleri olarak bizler buradan tüm siyasi partilere ve onların liderlerine diyoruz ki bu çirkin olay en ağır şekilde cezalandırılsın. Yoksa biz şehit ve gazi olarak son nefesimize kadar bu çirkin söylem ve eylemi her platformda dillendirecek ve protestolarımızı sokaklarda yapmaya devam edeceğiz.”

Aylar, Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa edene kadar direnişlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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